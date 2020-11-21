Илона Гвоздева резко набрала в весе: звезда рассказала, что ей помогает худеть

Илона Гвоздева шокировала фанатов своими плюс-сайз фото

Звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком и как питаться, а еще - как восстанавливаться после родов и приводить фигуру в порядок.

На этот раз в своем микроблоге Илона по-настоящему шокировала своих фанатов: она запостила свои фото, но на них звезда весит на много кило больше, чем обычно, настоящая модель плюс сайз.

Илона Гвоздева решила пошутить (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Это моя великая любовь, вдохновение и образ жизни! Он появился судьбоносно и чрезвычайно быстро стал неотъемлемой частью меня! Это - спорт! И вот, на фото вы видите, какой бы я была без него", - написала Илона.

Поклонники были в шоке, но потом оценили шутку звезды, понимая, что таким образом она пыталась "промотивировать" людей оставлять время на спорт в своей жизни. Правда, некоторые подписчики были возмущены, что Илона пошутила над плюс-сайз девушками.

"Використовувати для реклами фетшеймінг? Я була про вас кращої думки, Ілона", "Илона, Вы прекрасны, даже в канонах женшин Рубенса. Но все же со спортом лучше", "Как я испугалась сначала", - отреагировали подписчики.

Напомним, что недавно Илона назвала своих фаворитов на шоу "Танцы со звездами 2020.