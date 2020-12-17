Илона Гвоздева вместе с семьей нарядила елку и умилила красивыми фото

Середина декабря, а это значит, что все активно готовятся к Новому году. И украинские звезды уже тоже приступили к выбору или процессу украшению новогодне-рождественской елки. Не стала исключением и известная украинская хореограф Илона Гвоздева. В этом году она впервые отмечает Новый год в качестве дважды мамы – пятилетней дочери Рии и двухмесячного сына Доминика. Свою елку семья Илоны наряжала в полном составе вместе с мужем Иваном, ведь для них это уже традиция.

"Наряжать елку – это наш семейный ритуал, который всех сближает. Это до слез трогательно. В процессе мы можем съесть пару мандарин, конфет, все бегаем, смеемся, веселимся, слушаем музыку", – поделилась победительница "Танцев со звездами 2018".

Илона Гвоздева уже нарядила елку

Елка в зимние праздники стоит в каждом доме. Единственный вопрос – живая или искусственная? В этом году в доме Илоны она будет смешанная.

"Впервые за 11 лет совместной жизни с супругом мы поставили искусственную елку. Решили сделать ни мне, ни ему – вставили еще живые веточки, чтобы был такой живой настоящий запах. Для меня принципиально – красиво нарядить елку. А с живой, к сожалению, так получается не всегда. Ведь она осыпается, ветки опускаются, игрушки скатываются. Поэтому я решила уже раз купить искусственную, чтобы она каждый год была одинаково красива. Новогодние игрушки мы не покупали, у нас их много осталось с прошлых годов. Но символ года Бык все же купили. Также повесили новый оберег на дверь", - рассказала звезда.

Как оказалось, помимо комнаты, где стоит елка, танцовщица еще любит украшать и празднично декорировать и другие комнаты в доме.

"Также я еще украшаю все комнаты, развешиваю цветные гирлянды, шарики, каждая комната индивидуальна. А у Рии вообще есть своя натуральная елочка", - удивила Илона.

У Илоны дома уже праздничное настроение

Ранее бесподобная Гвоздева заставила поклонников ностальгировать своим видео с "Танцев со звездами".