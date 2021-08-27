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Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 16:38
Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым (фото: instagram.com/s_bekir)
Автор: Ольвия Агаркова

Август для Джамалы выдался жарким месяцем – певица приняла участие в многочисленных съемках и концертах, посетила специальный Саммит первых леди и джентльменов в Киеве "Мягкая сила в новой реальности", где лично пообщалась с голливудской звездой Робин Райт. И вишенкой на торте стало празднование дня рождения артистки, ведь 27 августа ей исполнилось 38 лет.

По такому случаю Джа опубликовала в Instagram солнечный яркий фотосет.

Загорелая и улыбчивая именинница надела корсетный текстильный белый лиф-топ с мелким цветочным принтом и кокетливо приспустила широкие бретельки. Она дополнила образ контрастными ярко-изумрудными брюками с высокой посадкой. Джамала весело позирует пред объективом фотографа и лучезарно улыбается в объектив.

Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней

Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней

Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней

Джамала показала яркий фотосет в свой день рождения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Муж певицы Бекир Сулейманов публично поздравил жену-именинницу и запостил душевный совместный кадр в Instagram. А в сторис показал фото в обнимку с любимой.

"С твоим днем. От всего нашего мужского коллектива", - подписал семейное черно-белое фото с женой и сыновьями Эмир-Рахманом и Селим-Гираем супруг звезды. Джамала одарила любимого сердечками-смайлами.

Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней

Именинница Джамала в корсетном лифе покорила цветущим видом: муж душевно обратился к ней

Бекир Сулейманов поздравил жену от лица семейного мужского коллектива (фото: instagram.com/s_bekir)

К поздравлениям присоеденились звездные коллеги Джамалы. "С днем рождения, прекрасная! Будь счастлива!" - пожелала Оля Полякова. Также теплые слова и пожелания оставили TAYANNA, Лилия Пустовит, Алена Шоптенко, Светлана Тарабарова и музыканты группы "Океан Эльзы".

Напомним, что ранее Джамала поделилась фото из Карпат, где велись съемки ее клипа на дуэтную песню с TAYANN'ой "Моя Земля", и показала плоский животик и стройную фигуру.

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