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Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и Ефросининой

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 11:34
Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и Ефросининой Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая весело отпраздновала свой день рождения - 12 сентября ей исполнилось 38 лет. По такому случаю звезда устроила шумный девичник, на который пригласила только близких подруг - среди звездных гостей были Маша Ефросинина, Настя Каменских, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Анна Андрейчук и другие.

Фото и видео с праздника теледива поделилась в разделе сторис своего Instagram.

Для подруг Катя организовала фуршет на роскошной белоснежной яхте, которая плавала по Днепру.

Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и ЕфросининойИменинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и ЕфросининойИменинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и Ефросининой

После веселой водной экскурсии компания причалила на остров, где их уже ждал пикник. Прямо на песке накрыли щедрый стол, а вместо стульев для гостей обустроили удобные места с подушками.

Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и ЕфросининойИменинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и ЕфросининойИменинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и Ефросининой

Она выложила пару кадров на своей странице и поблагодарила всех за поздравления.

"Дякую всім за привітання, стільки приємних слів мені прислали та сказали особисто, що просто не маю права не виконати все! Дякую", - написала ведущая.

Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и ЕфросининойИменинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и Ефросининой

Катя Осадчая на свое 38-летие устроила прогулку на яхте и пикник с подругами (фото: instagram.com/kosadcha)

Атмосферным снимком с пикника поделилась и Настя Каменских.

"Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это", - отметила певица.

Именинница Осадчая устроила веселый девичник с Каменских, Астафьевой и ЕфросининойНастя Каменских погуляла на дне рождени Кати Осадчей (фото: instagram.com/kamenskux)

Смотрите видео, как Катя Осадчая отпраздновала свой 38-й день рождения

Напомним, ранее стало известно, почему Горбунов и Осадчая назвали меньшего сына Данилом.

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Катя Осадчая Настя Каменских
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