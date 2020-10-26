Все иначе: постройневшая Адель прокомментировала свою внешность и личную жизнь

Звезда весело провела первый эфир

Певица Адель на радость фанатам предстала в новом для себя амплуа – звезда стала ведущей шоу Saurday Night Live. Первый эфир программы прошел весело и зажигательно. Помимо прочего, Адель сумела привлечь к себе внимание не только роскошным образом, но и искрометным чувством юмора. С его помощью она ответила на два самых животрепещущих вопроса о себе.



Певица в наряде от украинского дизайнера (фото: instagram.com/adele)

Первый – о том, как ей живется с новым весом. Напомним, певица сбросила около 45 килограммов и теперь выглядит совершенно иначе. Звезда редко говорит о своем преображении, а потому ее высказывание стало настоящей сенсацией в прессе. "Я знаю, что выгляжу совсем, совсем по-другому с тех пор, как вы видели меня в последний раз. Но это все из-за этих ограничений в связи с коронавирусом. Мне пришлось путешествовать налегке. И я могла взять с собой лишь половину себя. И выбрала эту половину", - пошутила певица, которая ранее появлялась на американском телевидении в 2017-м году.



Адель дала ответы на главные вопросы (фото: instagram.com/adele)

Вторая тема, которую раскрыла этим эфиром Адель – своей личной жизни. Судя по всему, слухи, что сердце артистки больше не свободно, преувеличены. Так, ей приписывали отношения с рэрепом Скептой, с которым певица проводила много времени. Но на программе она выбрала сюжет, изображая себя участницей шоу "Холостяк". Знаменитость представилась и всячески пыталась расположить к себе главного героя, исполняя ему песни и отгоняя других девушек. Такой сюжет уверил фанатов: Адель намекает, что все еще одинока и ищет спутника жизни.

Напомним, ранее звезда поразила всех своей стройной фигурой, примерив трендовый наряд от украинского дизайнера.

