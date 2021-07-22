"Иногда доверие раскрывается болью": Мишина после разрыва с Эллертом высказалась о женском

Ксения Мишина после объявления о разрыве с Александром Эллертом осталась в Крыму, в то время как сценарист "Квартал 95" уехал в Киев. Он проехал на машине 900 км и даже рассказал о своем небольшом приключении в дороге . Актриса и победитель "Холостячки" предпочитают не комментировать свой разрыв, но Ксения решила прервать молчание и поговорить о женском.

Ярко-оранжевый женственный комплект от украинского бренда Lipinskaya Brand подчеркнул точеную фигуру актрисы: оригинальный топ в виде укороченной рубашки запахивается и фиксируется тонкими шнурками и облегающая юбка миди с необычным поясом в виде шнуровки, подчеркивающая талию. Стоимость костюма составляет 3420 грн.

Ксения позирует на террасе у моря. Ее идеально прямые волосы зачесаны назад, она выбрала оригинальные свисающие серьги и в качестве аксессуара предпочла солнечные очки круглой формы.

Ксения Мишина показала яркий женственный образ (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Все, что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота…- самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причем красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное - захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", - написала Ксения.

К слову, Александр Эллерт также размесил на личной странице новый пост. На фото он открыл окно и смотрит вдаль на урбанистический пейзаж. Комментарии к снимку он предпочел закрыть.

Александр Эллерт показал задумчивое фото (фото: instagram.com/ellert_a)