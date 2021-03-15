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Иногда можно: Настя Каменских без макияжа показала, как нарушает диету

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 11:37
Иногда можно: Настя Каменских без макияжа показала, как нарушает диету Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских немало сил приложила, чтобы похудеть и добиться фигуры мечты. С тех пор певица регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания, чтобы поддерживать достигнутый результат. Однако, как призналась звезда, иногда она все же позволяет себе полакомиться чем-то вкусным и весьма калорийным.

В своем Instagram артистка поделилась милыми домашними фото, на которых запечатлена без капли макияжа на лице и с забавным растрепанным пучком волос на голове.

Настя сидит на кухне в сером свитшоте, а перед ней стоит тарелка блинов с шоколадным топингом. Артистка явно наслаждается сладким блюдом - даже язычок высунула от удовольствия!

Иногда можно: Настя Каменских без макияжа показала, как нарушает диетуИногда можно: Настя Каменских без макияжа показала, как нарушает диету

Настя Каменских наготовила блинов и нарушила свою диету (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских отметила, что не ела блины уже несколько лет, а она их очень любит. Поэтому она решила устроить себе cheat day.

"Так выглядит мое "иногда можно". Ведь до этого последний раз готовила и ела блинчики несколько лет назад. Мне кажется, все их любят. И я не исключение! Поэтому сегодня у меня cheat day. А вообще я рада, что я пришла к тому, что я могу более мягко и расслабленно относиться к ограничениям в питании, которые я раньше себе практически не позволяла. Теперь я с большей легкостью позволяю себе cheat days, а иногда даже и cheat hours", - поделилась певица.

Подписчики поддержали Настю и отметили в комментариях, что тоже позволяют себе иногда расслабиться, а такой красотке, как она, и вовсе не стоит беспокоиться.

  • Классно
  • Можно и нужно!
  • Конечно, можно) Мы ведь все люди
  • Классная фотка
  • Я думала, что одна даю себе слабину
  • Сладкая
  • Давай, у меня чит неделя, не знаю как вылезти из неё
  • Абсолютно правильно! Ограничение - первый шаг к срывам . Зная секреты как скомпенсировать блины,,чтоб не ушли в жир - можно их кушать и не волноваться за фигуру
  • у меня тоже самое
  • Нямка
  • Всегда можно, если Хочется
  • Иногда можно расслабиться блинчиками Настя. Перед постом тем более
  • ну как можно быть такой красивой?

Напомним, Настя Каменских "украсила" спавшего Потапа и показала забавное домашнее видео.

Ранее Каменских рассказала о вредных привычках и назвала топ правил домашнего ухода.

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