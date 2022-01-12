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Более интересная игра, чем танцы с мужчинами: Огневич впечатлила зрелищами фото из Танзании

Новина українською →
Африка, Среда 12 января 2022 19:45
Более интересная игра, чем танцы с мужчинами: Огневич впечатлила зрелищами фото из Танзании Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огневич осуществила свою мечту – полететь в экзотический Занзибар и познакомиться с местной культурой, флорой и фауной. После расставания с победителем "Холостячки 2" Андреем Задворный артистка долго приходила в себя, она посещает психолога и занимается самоусовершенствованием. К тому же, любознательность, авантюрность и любовь к путешествием добавляют звезде дополнительный тонус и энергию.

Так, артистка показала в Instagram очередную порцию счастливых кадров из Африки.

Певица побывала в живописной Танзании, посетила местный водопад, сделала множество ярких и динаминых фото и сняла видео.

Для прогулки по джунглям она выбрала удобный аутфит – свободные удобные брюки цвета хаки, легкую натуральную белую рубашку, а волосы скрыла под соломенной шляпкой.

Злата решила оставить послание для самой себя и написала то, чего искренее желает себе и к чему стремиться сейчас.

"Девочка моя, я предлагаю тебе гораздо более интересную игру, чем танцы с мужчинами. Я предлагаю тебе игру под названием ЖИЗНЬ. Играй, создавай СВОИ правила и чаще меняй их, когда пройдешь на следующий уровень. Познавай себя и познавай людей, признавай вклад КАЖДОГО человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню", - поэтично сформулировала свое послание певица.

Она пожелала себе вспомнить детские мечты и начать их воплощать в реальность смело и дерзко.

"Все возможности открыты, так много есть еще версий тебя, выбирай любую и живи! Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти, лети на СВЕТ! Необъятный мир принадлежит Тебе, а ты - принадлежишь миру, сейчас и навсегда". – оптимистично резюмировала звезда.

К слову, именно сегодня, 12 января Злата празднует 36-летие.

Напомним, что ранее Злата Огневич вызвала бурное обсуждение в сети откровенным монокини-трансформером.

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