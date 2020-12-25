Ирина Билык обнаружила у себя новый дар: я была в шоке!

Заслуженная артистка Украины Ирина Билык оказывается не только талантливая и успешная певица, также она владеет даром предсказания. Она может спрогнозировать рождение долгожданных детей. Об этом звезда украинского шоу-бизнеса рассказала в программе "Зірковий шлях" после вручения премии "Ніч химер" в номинации "Наша легенда" от телеканала "Украина".

Исполнительница поделилась историей из жизни, которая доказывает, что у нее открылся такой дар. Ирина изначально думала пошутить, но все сработало в ее пользу и оказалось правдой.

"Все началось на Новый год, я выступала и со сцены сказала: "Это будет год чудес, подходите все, кто хочет иметь детей, и прикоснитесь ко мне. Все будет, как запланировали". Я думала, что шучу. Но через несколько лет на отдыхе ко мне подошла пара с ребенком лет пяти и говорит, что я в свое время пожелала им малыша – и он родился. Я была в шоке", – поделилась Ирина Билык.

Также певица отметила, что когда ей знакомые предлагали стать крестной мамой будущего малыша - через некоторое время у них появлялся долгожданный ребенок.

"Так у меня появилось 7 крестников", – рассказала звезда.

Билык поделилась еще одной интересной историей из жизни. По ее словам, однажды она отправила в круиз своих друзей и попросила вернуться с ребенком – через месяц друзья ее обрадовали, что она скоро станет крестной.

Отметим, что всего у Ирины 11 крестников.

Как мы писали ранее, популярная украинская певица Ирина Билык рассказала о личной жизни своего старшего сына Глеба.

Ранее экс-супруг Билык раскрыл подробности отношений с ней и признался, что чувствовал себя подкаблучником.