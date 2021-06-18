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Ирина Шейк веселится с экс-бойфрендом на фоне слухов о романе с Канье Уэстом

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Нью-Йорк, Пятница 18 июня 2021 18:19
Ирина Шейк веселится с экс-бойфрендом на фоне слухов о романе с Канье Уэстом Ирина Шейк (фото: instagram.com/derekkettela)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк известна своей позицией - ни слова в прессе о личной жизни. Но чем больше молчит известная модель, тем больше слухов ходит вокруг ее персоны. Так, сейчас в сети активно обсуждают ее новый роман с бывшим мужем Ким Кардашьян - Канье Уэстом. Инсайдеры делятся все большим количеством подробностей этих отношений. Но ни сама Шейк, ни Уэст никак не обозначили свою позицию.

А на фоне этого Ирина продолжает весело проводить время со своим бывшим мужчиной и отцом своего ребенка - голливудским актером Брэдли Купером.

Так, на днях 35-летнюю Шейк и 46-летнего Купера вновь заметили на улицах Нью-Йорка. Пара, которая совместно воспитывает дочь Лею и делает все ради нее, встретилась, чтобы провести время всей семьей. Они о чем-то увлеченно разговаривали, много смеялись и выглядели счастливыми.

Ирина Шейк веселится с экс-бойфрендом на фоне слухов о романе с Канье Уэстом

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой на прогулке (фото: instagram.com/thehollywoodpipeline)

Ирина, как обычно, постаралась подобрать наряд, достойный подиума. Она была одета в широкие расклешенные брюки, а также белую футболку с необычным принтом в виде рыбьих хвостов. Брэдли выбрал для прогулки светлые брюки и темно-синюю рубашку. А малышку вновь нарядили в маленькую принцессу - она шла по улице в розовом платьице с пышными рукавами и оборками.

К слову, по признаниям все тех же анонимных источников, бывший возлюбленный Шейк совершенно не против нового романа Ирины. Пара рассталась мирно и теперь желает друг другу только счастья.

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отношения любовь роман Ирина Шейк Канье Уэст Брэдли Купер
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