ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Ирину Билык открыли уголовное дело из-за концерта в Харькове

Новина українською → Харьков, Четверг 08 октября 2020 18:25
На Ирину Билык открыли уголовное дело из-за концерта в Харькове Ирина Билык (фото: facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ирина Билык попала в громкий скандал из-за концерта в Харькове

Ирина Билык стала фигурантом уголовного дела из-за концерта в Харькове, который она давала в Харькове 5 октября.

В Национальной полиции Харьковской области рассказали, что выступление народной артистки в зале Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого прошло с нарушениями норм карантина.

И хотя организаторы отметили, что все посетители заходили в зал по улице Пушкинская в защитных масках, на входе им проводили температурный скрининг, разборок с законом Билык и ее команде избежать не удастся.

"По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру", - говорится в сообщении.

Санкция статья по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев.

Стоит отметить, что Харьковская область уверенно лидирует по количеству заболевших коронавирусом среди регионов. Больше случаев COVID-19 только в Киеве.

Ранее в аналогичную ситуацию с концертом в Харькове попала Оля Полякова, которая выступила в городе 3 октября. После чего артистка была вынуждена отменить концерт в Белой Церкви, который планировался на 12 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ирина Билык
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Польше видят возможность блокирования строительства "Северного потока-2"