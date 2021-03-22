Ирина Билык без макияжа поразила внешним видом на известном курорте: не узнать

Ирина Билык не часто радует поклонников новыми фото и видео в соцсетях , поэтому фаны с нетерпением ждут весточек от певицы и с радостью отслеживают новости о ней. Так, артистка улетела в жаркий Египет, но не на отдых, а по работе.

Фото Ирины в пляжном наряде появились в страничке шеф-повара и судьи проекта "Мастер Шеф" Эктора Хименес-Браво в Instagram . А позже и сама Ирина опубликовала снимок, сделанный во время прогулки на пирсе.

Так, артистка вместе со звездным десантом коллег ( Дмитрий Монатик и MARUV) прилетела в Хургаду на торжественное открытия нового люксового отеля известной сети.

На фото в компании Эктора она позировала в цветастом легком платье, парео, наброшенном на плечи, без макияжа, спрятав глаза за массивными солнечными очками. На голову она красиво повязала пестрый платок.

Стоит отметить, что подписчики ресторатора с трудом узнали Ирину.

"Честно, вообще не узнала, подумала, что мама", "Это точно Ирина с Вами?", "Это Билык?", "Ирину не узналаа, богатой будет!" - писали удивленные подписчики ресторатора.

Ирина на фото с Эктором его подписчики не узнали (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

На своей страничке Ирина выглядела несколько иначе. Она позирует в стильном и удобном аутфите в сумерках. На голове у нее – стильная бейсболка. Ирина облачилась в куртку бирюзового цвета, спортивное длинное худи-тунику такого же тона и укороченные черные штаны, на ногах – массивные кроссовки будто расписанные граффити.

Ирина во время прогулки по пирсу встретила бывшего (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

" Вечером, прогуливаясь по пирсу в отеле, и неожиданно встретила своего бывшего с его спутницей, но мы не подали вида, что знаем друг друга. Чуть позже получила смс - "Прекрасно выглядишь, встретимся на кофе?" – рассказала певица и поинтересовалась, что ей делать в щекотливой ситуации.