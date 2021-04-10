Ищу радость и облегчение: Могилевская рассказала, как проходит ее день в локдаун

Во время локдауна у многих людей появилась куча свободного времени и не все знают, чем же его занять. Недавно певица Наталья Могилевская решила пообщаться с поклонниками и предложила задать ей вопрос. По словам звезды, основным вопросом оказался "Чем заняться в локдаун". В ответ она решила рассказать, как же проходит ее день в это непростое время.

Могилевская сопроводила публикацию своим селфи, на котором она запечатлена с нежным макияжем и массивной цепью на шее.

Наталья Могилевская рассказала, чем занимается в локдаун (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Как призналась певица, у нее дел хватает, но при этом стало меньше суеты и стресса.

"Основной вопрос, который вас беспокоил = "чем заняться на локдауне?", "вот очень скучно, невыносимо", "куда убить лишнее время", "что нового прочитать или посмотреть?", "расскажите, чем вы занимаетесь во время карантина". У меня во время локдауна все так же мало времени, но при этом я рада, что нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень позитивным, интересным и все будет хорошо!" - поделилась Наталья.

Далее артистка расписала, что делает утром, днем и вечером.



"Итак, утро:



Утро я посвящаю обучению и тренировкам онлайн. Я занимаюсь спортом на доске Евминова или фитнесом, занимаюсь украинским и англ языками и вокалом.



Днем — это время для работы, у каждого она своя. В моем случае это zoom-совещания по управлению школы @talantschool или поездка на студию для записи песен.



Вечер - посвящен самопознанию и медитациям. Мне давным-давно не интересны чужие мысли, чужие книги и даже фильмы. Мне интересней всего моя собственная жизнь и судьба. Вечером я подвожу итоги, Вспоминаю события и анализирую людей и себя, стараюсь увидеть, в каком месте я чувствовала себя неуверенно, напряженно или неприятно и пытаюсь направить в это место внимание, возможно что-то признать, понять или простить. Вспоминаю ценные приятные моменты и запоминаю то, что приводит к позитивным результатам. Я ищу радость и облегчение. Исцеляю свой внутренний мир и с каждым днём все проще смотрю на вещи. А чужое творчество, это очередной способ убежать от реальности и от себя. Мы достойны внимания! Все! Без исключения прекрасны" - написала исполнительница.

Мнения поклонников разошлись - некоторым показались несколько странными слова о чужом творчестве, ведь Наталья и сама творческий человек. При этом певица вступала в дискуссию и поясняла свою точку зрения в комментариях.

"Не слушайте мои песни, мои дорогие, не интересуйтесь моим творчеством, потому что у вас есть вы. Получается как-то так", - написал один из подписчиков, на что получил ответ от звезды.

"Есть три основных пути получения знаний: Книги - теория, Учитель для прямой передачи, и собственный опыт. Я сейчас на последнем этапе чаще всего нахожусь. И делюсь с вами, чтоб вы не залипали как все в постоянном анализе чужих мыслей, а учились слышать свои", - отметила Могилевская.

Многие также согласились с артисткой и назвали ее мудрой женщиной.