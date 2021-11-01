ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Она их использует: Брэд Питт резко высказался о совместных выходах Анджелины Джоли с детьми

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 16:35
Она их использует: Брэд Питт резко высказался о совместных выходах Анджелины Джоли с детьми Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

В последнее вермя 46-летняя Анджелина Джоли блистает в мировых столицах на премьерах фильма "Вечные", куда прихватила и детей: 20-летнего Мэддокса, 16-летнюю Захару, 15-летнюю Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Каждый выход голливудской звезды на красные дорожки становится сенсацией. Однако отец детей считает, что Джоли их просто использует в корыстных целях.

Актриса так старается создать образ идеальной матери, что просто не думает, как отразится на детях ее желание славы. Сейчас все они на слуху, а к Шайло Нувель повышенное внимание, так как она показала новый стиль. Такое поведение противоречит тому, что она заявила в суде, считает оскароносный актер.

"Анджелина использует детей. Трудно понять, как такое поведение, когда она выставляет их напоказ, может отвечать их наилучшим интересам", - говорит источник, который общается с Брэдом.

В то же время другие приближенные к паре личности уверяют, что дети Питта и Джоли очень независимые. И их невозможно было бы заставить делать что-либо.

Она их использует: Брэд Питт резко высказался о совместных выходах Анджелины Джоли с детьмиАнджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

Напомним, с момента своего расставания в 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают бороться за опеку над общими детьми. Летом судья Джон Удеркирк вынес решение о совместной опеке. Однако неугомонная актриса добилась того, чтобы судью дисквалифицировали, а его решение отменили. На днях новую апелляцию, которую подал Брэд Питт, суд отклонил. Сейчас дети пары находятся под опекой своей матери, а Брэд планирует новый ход.

Ранее мы писали, что 15-летняя дочь Анджелины Джоли в перешитом платье матери произвела фурор в Лондоне.

Читайте LITE в Google News
Анджелина Джоли Брэд Питт Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, ждать ли дневных морозов и снега в ноябре: прогноз на месяц
Синоптики рассказали, ждать ли дневных морозов и снега в ноябре: прогноз на месяц