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Испугался трактора: Александр Педан рассказал, как разбил чужое авто

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 12:15
Испугался трактора: Александр Педан рассказал, как разбил чужое авто Александр Педан (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Ведущий Нового канала Александр Педан разбил авто своего отца

Сегодня телеведущий Александр Педан чувствует себя за рулем уверенно. Но его первый водительский опыт закончился плачевно.

"Свой первый автомобиль я разбил еще того, как научился водить. Друг взялся учить меня, и мы на машине отца выехали на проселочную дорогу. Но там я испугался трактора, который двигался навстречу, вместо тормоза нажал газ и врезался в бетонные блоки", - с улыбкой вспоминает ведущий Нового канала.

В ДТП никто не пострадал, кроме автомобиля, говорит Александр. За ремонт машины, правда, ему еще долго пришлось выплачивать.

"Учитывая, что на тот момент я был студентом, отрабатывать пришлось еще долго. Поэтому никому не советую повторять мои ошибки. Сначала лучше идти учиться с инструктором, а потом самостоятельно садиться за руль", - говорит он.

Тот случай действительно стимулировал Педана пойти в автошколу, которую он успешно закончил. А на свой первый автомобиль популярный ведущий накопил лишь через десять лет после того, как получил водительские права.

Испугался трактора: Александр Педан рассказал, как разбил чужое авто

Александр Педан (фото: пресс-служба Нового канала)

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк составила собственный топ экстремальных развлечений в Карпатах.

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