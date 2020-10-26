Испугался трактора: Александр Педан рассказал, как разбил чужое авто
Ведущий Нового канала Александр Педан разбил авто своего отца
Сегодня телеведущий Александр Педан чувствует себя за рулем уверенно. Но его первый водительский опыт закончился плачевно.
"Свой первый автомобиль я разбил еще того, как научился водить. Друг взялся учить меня, и мы на машине отца выехали на проселочную дорогу. Но там я испугался трактора, который двигался навстречу, вместо тормоза нажал газ и врезался в бетонные блоки", - с улыбкой вспоминает ведущий Нового канала.
В ДТП никто не пострадал, кроме автомобиля, говорит Александр. За ремонт машины, правда, ему еще долго пришлось выплачивать.
"Учитывая, что на тот момент я был студентом, отрабатывать пришлось еще долго. Поэтому никому не советую повторять мои ошибки. Сначала лучше идти учиться с инструктором, а потом самостоятельно садиться за руль", - говорит он.
Тот случай действительно стимулировал Педана пойти в автошколу, которую он успешно закончил. А на свой первый автомобиль популярный ведущий накопил лишь через десять лет после того, как получил водительские права.
Александр Педан (фото: пресс-служба Нового канала)
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