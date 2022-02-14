Для истинных фанатов: необычный Instagram-аккаунт, где герои "Эйфории" стали куклами Barbie

"Эйфория" продолжает бить рекорды популярности. Поклонники не только делают многочисленные фан-страницы, но и проявляют фантазию.

Автор уже довольно раскрученной страницы Instagram Euphoria Addicted предпочитает скрывать возраст и пол. Так же, как и свое имя.

С помощью кукол Barbie он воссоздает сцены из сериала. А наряды, которые пользуются огромной популярностью у модниц всего мира, шьет самостоятельно. Реквизит для своих героев он создает своими руками, а также присматривает на блошиных рынках.

В результате ему удается нереально правдоподобно воссоздавать сцены из сериала: к примеру, встречу Феско и Лекси на вечеринке или же Мэдди и Нейту на ярмарке.

"Помимо историй и удивительных персонажей, я люблю в эстетику сериала с самого начала, как он вышел в 2019 году. Поскольку он довольно жесткий и мрачный, мне показалось, что было бы здорово воссоздать запоминающиеся сцены с куклами Barbie, которые обычно используют для игры", – так поясняет свою идею владелец аккаунта.