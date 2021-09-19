Источник силы и вдохновения: Ирина Хоменко открыла топ-5 секретов домашнего уюта

Началась осень, и вскоре настоящие холода дадут о себе знать. А значит, все чаще и дольше мы будем находиться дома. Конечно, в этот период хочется чувствовать себя уютно в месте, где проводишь большую часть свободного времени (а, может, и рабочего, учитывая современные реалии). Потому не лишним будет подумать о том, как сделать свой дом еще более комфортным для всей семьи.

Актриса шоу "Мамахохотала" канала НЛО TV Ирина Хоменко уделяет созданию уюта много внимания. Специально для Lite она рассказала, что помогает ей поддерживать особую атмосферу дома, и какое место в квартире стало для нее настоящим источником силы и вдохновения.

Для меня уютное жилье - это место, где ты отдыхаешь душой, куда спешишь после насыщенного рабочего дня, где тебе удобно и комфортно. Знаете, принято считать, что оберегает семейный уют всегда женщина. Якобы она формирует энергетику в доме. Но мне кажется, что аура жилья зависит от эмоционального состояния всех без исключения людей, которые в нем живут.

Поскольку, если они нервные, раздраженные, и отношения между ними не очень, то каким бы комфортным ни был дом, он не станет тем самым местом силы. Поэтому в формировании особой атмосферы должны принимать участие абсолютно все – не только жена или муж, но даже дети. Каждый привносит что-то свое, и у всех свои зоны комфорта и ответственности.

Атмосфера дома зависит от всей семьи (фото: НЛО TV)

Основные составляющие домашнего уюта

Сезонные ароматы . Когда переступаешь порог квартиры, первое, что чувствуешь, - аромат. Для меня очень важно, чтобы дома пахло вкусно. Если мы говорим о разных временах года, то летом для меня аромат нашего жилья - это запах зелени и свежести: огурцов, базилика, каких-то пряных трав. Я такое очень люблю. Осенью - это однозначно запах шарлотки, куда я добавляю немного корицы и ванили. А зимой, конечно, запах глинтвейна. Мы очень часто его готовим, и квартира будто пропитывается этим ароматом.

. Когда переступаешь порог квартиры, первое, что чувствуешь, - аромат. Для меня очень важно, чтобы дома пахло вкусно. Если мы говорим о разных временах года, то летом для меня аромат нашего жилья - это запах зелени и свежести: огурцов, базилика, каких-то пряных трав. Я такое очень люблю. Осенью - это однозначно запах шарлотки, куда я добавляю немного корицы и ванили. А зимой, конечно, запах глинтвейна. Мы очень часто его готовим, и квартира будто пропитывается этим ароматом. Порядок и чистота. Я люблю, чтобы был порядок в квартире. С двумя маленькими детьми - это почти невозможно, но я наслаждаюсь, когда дома убрано, и все лежит на своих местах. Поэтому я всегда говорю своим: "Когда вы взяли какую-то вещь и воспользовались, положите ее на место". Согласна, это сложно, но так надо делать. Потому что это залог чистоты в квартире.

Мне важно, чтобы дома был свежий воздух, нигде не было пыли и грязи. У нас дома кошка, и, честно говоря, ее шерсть почти везде. Поэтому мы каждый день убираем, поскольку еще и Авророчка маленькая (дочь Ирины - ред.), и она ползает, поэтому порядок и чистота - это основа.

Свободное пространство. Мне кажется, комфортное жилье - это незагроможденное жилье. Вот я люблю пространство, и меня раздражает, когда комната перегружена вещами настолько, что негде повернуться. Мне нравится ощущение свободы, открытости. Знаете, как говорят, очистил помещение - и легче дышать стало. И я с этим полностью согласна.

Пастельные тона в интерьере. Думаю, у каждого стиля есть своя изюминка, и все можно обустроить и обыграть так, чтобы оно выглядело гармонично. Но лично я больше за пастельные тона в интерьере, причем за более прохладные. Потому что, на мой взгляд, достаточно теплоты в квартиру уже добавляет наше освещение. Я вообще прошу, чтобы у нас дома оно было теплым, чтобы вечером уже формировало определенное настроение, предрасполагало к спокойствию и предстоящему сну.

А касательно обоев, я за холодные оттенки. Потому что в солнечный день в помещение попадают желтые лучи. И если еще и обои в подобных тонах, вы вообще будете в каком-то "желто-оранжевом сне". Для меня это ужас! Я не могу в такой комнате находиться. Мне нужно, чтобы все было сдержанно. Хотя, признаюсь, не так давно я обожала вензеля в интерьере, венецианский стиль, и мне нравилось, чтобы все было изысканное, роскошное. Но вкусы меняются вместе с нами.

Поэтому теперь я за простоту. Лучше разбавлять дизайн деталями: различными аксессуарами, картинами, семейными фото. А все остальное пускай будет сдержанным, но стильным. Потому что, когда лишних элементов много, интерьер становится наляпистым, все выглядит нагроможденным, и пространство будтодавит на тебя. А когда все простое, удобное и с какими-то крутыми деталями, - это и являетсядля меня настоящим показателем уюта.

Место, которое наполняет силой

Моя отдушина - это растения. И в квартире у меня есть отдельный уголок, который просто утопает в зелени. Он находится в эркере, среди окон, и там растут орхидеи, которые я очень люблю, каллы, рождественники, разные деревья, гибискусы. Вообще, когда отдыхаю где-то за границей и вижу какое-то интересное растение, я не стесняюсь, отщепляю листочек или побег, и потом у себя высаживаю. Например, у меня есть три финиковые пальмочки, лимонное дерево, настоящее алоэ из Шри-Ланки. То есть я сделала себе в квартире своеобразный оазис - зеленый уголок, куда могу зайти и просто наслаждаться. А зимой - это особенно кайфово: когда на улице холодно, снег, а у меня дома такие зеленые джунгли. И чувство, будто бы я снова где-то в лете, в каком комфортном и очень приятном месте...

Ютный уголок актрисы (все фото в материале: НЛО TV)

Почему-то именно среди растений я нахожу свой покой. Кстати, и кошка наша - Тофити - любит там лежать, и время от времени, конечно, сбрасывать с подоконника мои роскошные орхидеи. Но как бы там ни было, это место дарит мне особое умиротворение.

Здесь я вижу, как день за днем, миллиметр за миллиметром растут все растения, как появляются на свет цветочки и побеги. И это дает мне осознание, что все в жизни приходит постепенно. Если ты о чем-то мечтаешь, то не может сразу бац - и из семени вырасти дерево. Потому что сначала надо за ним ухаживать, поливать его, заботиться. И это мотивирует меня к постоянной работе над собой, ведь все нельзя получить сразу.

А еще, когда у меня будет время, хочу сделать себе музыкальный уголок в квартире. Я очень люблю музыку, и мечтаю купить себе пианино, чтобы играть и петь за ним. Это была бы еще одна моя отдушина.