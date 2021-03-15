Избегайте селфи: Ольга Фреймут озадачила подписчиков правилами фотоэтикета

Ольга Фреймут, которая недавно перенесла COVID 19 , уже вернулась к активной жизни и работе. Телеведущая любит делиться в сети разнообразными советами по этикету - на этот раз она выдала список правил, касающихся фотографии.

Советы по "фотоэтикету", в которых звезда рассказала, как, с кем и в каких ситуациях можно и нельзя сниматься, она разместила на своей странице в Instagram .

Ольга сопроводила публикацию эффектным кадром, сделанным сверху. На снимке ведущая запечатлена сидящей на стуле в джинсах и белой блузке с откровенным вырезом в районе декольте. Одной рукой она касается подбородка и пронзительно смотрит в объектив.

Среди рекомендаций Фреймут - поменьше делать селфи, не фотографироваться в театре или на фоне аварий и другие.

Ольга Фреймут рассказала, как нужно правильно фотографироваться (фото: instagram.com/freimutolia)

Этикет и фотография от Ольги Фреймут:

Избегайте селфи, ну разве что вы одна на Говерле и вас некому сфотографировать.

Не фотографируйтесь в церкви, во время спектаклей в театре, на похоронах, в некоторых музеях...

Не фотографируйтесь на месте аварий и там, где людям плохо.

Если в гостях, спросите разрешения, можно ли выставлять фото из чужого дома.

Не фотографируйтесь с теми, кто проигрывает на вашем фоне. Например - вы с макияжем, а подруга с поцарапанным носом; или в местах, где очевидна бедность присутствующих и ваша состоятельность.

Не фотографируйтесь в опасных местах - над пропастью, на крыше, возле пасти льва. Рисковать жизнью ради фото - вульгарно

На детских праздниках или других мероприятиях, где работает фотограф, не снимайте все подряд. Наслаждайтесь моментом.

Осторожно выставляйте фото у врача, из салонов красоты. Избегайте снимков, где вам вставляют зубы, вырезают чиряк, делают педикюр, или депилируют ноги...

Прежде чем публиковать фото, подумайте, как на него отреагирует авторитетный человек в вашей жизни.

С большинством советов подписчики ведущей согласились и нашли их весьма разумными, другие же их немало озадачили - к примеру, запрет на селфи. Многие пользователи сети отметили, что не понимают, что в них плохого, а также напомнили Ольге, что у нее и самой хватает в аккаунте подобных снимков.