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Избегайте селфи: Ольга Фреймут озадачила подписчиков правилами фотоэтикета

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 16:48
Избегайте селфи: Ольга Фреймут озадачила подписчиков правилами фотоэтикета Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Lite

Ольга Фреймут, которая недавно перенесла COVID 19, уже вернулась к активной жизни и работе. Телеведущая любит делиться в сети разнообразными советами по этикету - на этот раз она выдала список правил, касающихся фотографии.

Советы по "фотоэтикету", в которых звезда рассказала, как, с кем и в каких ситуациях можно и нельзя сниматься, она разместила на своей странице в Instagram.

Ольга сопроводила публикацию эффектным кадром, сделанным сверху. На снимке ведущая запечатлена сидящей на стуле в джинсах и белой блузке с откровенным вырезом в районе декольте. Одной рукой она касается подбородка и пронзительно смотрит в объектив.

Среди рекомендаций Фреймут - поменьше делать селфи, не фотографироваться в театре или на фоне аварий и другие.

Избегайте селфи: Ольга Фреймут озадачила подписчиков правилами фотоэтикета

Ольга Фреймут рассказала, как нужно правильно фотографироваться (фото: instagram.com/freimutolia)

Этикет и фотография от Ольги Фреймут:

  • Избегайте селфи, ну разве что вы одна на Говерле и вас некому сфотографировать.
  • Не фотографируйтесь в церкви, во время спектаклей в театре, на похоронах, в некоторых музеях...
  • Не фотографируйтесь на месте аварий и там, где людям плохо.
  • Если в гостях, спросите разрешения, можно ли выставлять фото из чужого дома.
  • Не фотографируйтесь с теми, кто проигрывает на вашем фоне. Например - вы с макияжем, а подруга с поцарапанным носом; или в местах, где очевидна бедность присутствующих и ваша состоятельность.
  • Не фотографируйтесь в опасных местах - над пропастью, на крыше, возле пасти льва. Рисковать жизнью ради фото - вульгарно
  • На детских праздниках или других мероприятиях, где работает фотограф, не снимайте все подряд. Наслаждайтесь моментом.
  • Осторожно выставляйте фото у врача, из салонов красоты. Избегайте снимков, где вам вставляют зубы, вырезают чиряк, делают педикюр, или депилируют ноги...
  • Прежде чем публиковать фото, подумайте, как на него отреагирует авторитетный человек в вашей жизни.

С большинством советов подписчики ведущей согласились и нашли их весьма разумными, другие же их немало озадачили - к примеру, запрет на селфи. Многие пользователи сети отметили, что не понимают, что в них плохого, а также напомнили Ольге, что у нее и самой хватает в аккаунте подобных снимков.

  • Ольго, а що поганого у селфі? На мій погляд, мене мало хто може сфотографувати краще, ніж я сама. А завжди мати професійного фотографа під рукою - неможливо.
  • Что не так в селфи? у Вас в ленте тоже есть селфи
  • Найавторитетніша людина в житті моеєму - це я. Тому, мені здається все індивідуально. дякую за пост
  • Правила цікаві! Але створені, щоб їх порушувати, що демонструєте і Ви!
  • Ой, круто, доречні поради
  • Дякую, це дуже корисно
  • Доречна сучасна пам’ятка!
  • Ви неймовірно гарні
  • Чому не можна в церкві? Нд, під час шлюбу або хрестин? Або після них?
  • Я бы добавила - на фоне унитаза

Напомним, что ранее Ольга Фреймут призналась, что попалась в сети аферистов и рассказала забавную историю о походе в ресторан на день рождения сестры.

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