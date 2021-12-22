Избивал и угрожать убить: бывшая девушка Криса Нота рассказала шокирующие подробности их романа

Скандал вокруг Криса Нота продолжает набирать обороты. Вслед за тремя женщинами, которые рассказали о насилии со стороны Мистера Бига , совершенном в прошлом, подробности их романа припомнила американская модель и актриса Беверли Джонсон , с которой актер состоял в отношениях пять лет: с 1990-го и до шокирующего окончания любви в 1995-м.

26 лет назад Беверли пришлось подать в суд, так как Крис Нот напал на нее. "Крис Нот ударил меня кулаком в грудь и ребра, затруднив дыхание, нанес удары по лицу и телу, в результате чего мне потребовалась медицинская помощь", – рассказала модель в заявлении. – 27 июля 1995 года он неоднократно угрожал моей жизни, делая до 25 звонков в день, угрожая убить меня и мою собаку". Также модель обвиняла его в физических, словесных и расовых оскорблениях.

Беверли Джонсон (фото: instagram.com/iambeverlyjohnson)

В результате расследования актеру было запрещено приближаться к Джонсон и всей ее семье, звонить ей и пытаться как-то с ней связаться. Сам Крис Нот выполнил все эти условия, и пара благополучно забыла друг про друга. Но в связи с секс-скандалом эти подробности не могли не подняться. Сам Крис Нот пока не прокомментировал их.