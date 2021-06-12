Избранница Холостяка 11 Богдан в коже озадачила подробностями о жизни с Заливако

"Холостяк 11" Михаил Заливако и его любимая Анна Богдан после финала проекта выдохнули с облегчением – им больше ненужно прятаться, и теперь они открыто могут рассказать о своих отношениях вне камер. Так, влюбленные успели сделать интимные признания , а также с удовольствием делится деталям совместной жизни и яркими общими фото. Анна решила проверить интуицию поклонников, а заодно и то, насколько хорошо они знают особенности их пары с Мишей.

Девушка сопроводила пост соблазнительным фото. Богдан позирует в кожаном платье без бретелей с высоким разрезом. Она дополнила томный образ босоножками на шпильке. Анна предложила выбрать из предложенного списка три неправдивых факта об их паре.

Анна Богдан показала фото в соблазнительном кожаном платье (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

1. Миша первым ребенком хочет дочку.

2. Чаще в нашем доме посуду моет Миша.

3. У нас разделены обязанности по уборке квартиры. Миша пылесосит, а я вытираю пыль.

4. Миша очень привередлив в еде. Поэтому мы чаще питаемся в заведениях, или заказываем доставку.

5. Мы часто ходим на свидания.

6. В нашей паре, я чаще провоцирую на ссору и люблю поспорить.

7. Завтрак чаще готовит Миша.

8. У Миши больше обуви, чем у меня.

9. Я придерживаюсь правильного питания, а Миша любитель принести домой всякие сладости, чем часто провоцирует меня нарушить свой режим.

10. Миша может очень сильно залипнуть в телефоне. И меня это часто очень раздражает.

Поклонники Анны и Михаила знают, что холостяк обожает готовить и часто балует любимую завтраками и не только, поэтому предположили, что 4 факт – непрадивый. Также им показалось, что разделение обязанностей по уборке квартиры не соотвествует описанному девушкой. Поклонники пары усомнились и в том, что холостяк больше времени проводит в телефоне, чем с любимой.