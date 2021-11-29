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Очень все изменилось: Дмитрий Комаров с женой рассказали правду о супружеской жизни

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 15:18
Очень все изменилось: Дмитрий Комаров с женой рассказали правду о супружеской жизни Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Ольвия Агаркова

Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко уже привыкла, что большую часть времени ее супруг-телепутешественник отсутствует дома, а редкие встречи всегда теплые и трогательные.

Пара обожает проводить время вместе, а еще больше – совместные поездки. Например, летом пара побывала на острове Джарылгач и осталась в восторге от "украинских Мальдив". Александра признается, что к частым отлучкам мужа за время совместной жизни успела привыкнуть.

В программе "Светская жизнь" она рассказала, как переживает вынужденную разлуку с любимым.

24-летняя телеведущая отмечает, что привыкла к такому формату жизни.

Очень все изменилось: Дмитрий Комаров с женой рассказали правду о супружеской жизни

Александра и Дмитрий всегда с нетерпением ждут встречи (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У меня не лопается терпение. Мне хорошо, когда Дима со мной и я жду его дома. Когда он уезжает с работы, готовлю ужин. И когда жду от него SMS, когда он где-то за океаном снимает свою программу. Поэтому я привыкла к обоим вариантам жизни", – рассказала девушка.

Дмитрий же признается, что с вступлением в брак его график стал другим. По его словам, больше, чем на 1,5-2 месяца пара не расстается.

"Очень все изменилось, потому что раньше я мог позволить себе уехать на 4-6 месяцев. Сейчас я стараюсь месяц, максимум два. Вернуться домой, или встретиться на какой-то нейтральной территории, побыть вместе и снова уехать ", — уточнил Дмитрий.

Александра опубликовала в Instagam совместное фото с мужем, сделанное во время интервью "Светкой жизни". Пара позирует в классических образах. Александра выбрала элегантное черное платье, подчеркнувшее ее модельные формы, а Дмитрий – черный костюм и белую рубашку.

Очень все изменилось: Дмитрий Комаров с женой рассказали правду о супружеской жизни

Александра показала редкий светский выход с мужем (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Иногда мы выглядим так. Пару раз в году, когда Дмитрий надевает смокинг по возвращению из джунглей в Киев", - с юмором подписала романтический кадр с любимым мужчиной Александра.

Напомним, что ранее Александра Кучеренко раскрыла свои способы борьбы со стрессом.

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