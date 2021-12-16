Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Teen-поп группа из ярких девочек-подростков с момента своего запуска буквально "поселилась" в соцсетях: YouTube, Instagram и TikTok - там, где и живет сегодняшняя молодежь.

Своими песнями участницы группы ТОК покоряют сердца миллионов юных украинцев. И их новая песня "Искры", которая передает настроение зимних каникул, снова попала в тренды.

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

"Если любить до мурашек, ни один шторм не страшен". В нашей новой песне вы найдете самые смелые мысли о том, как важно быть рядом с тем, кто тебе так дорог. Время быстротечно, поэтому нужно успеть сказать друг другу те важные слова, которые станут судьбоносными", - комментируют трек девушки.

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

"Новый год - идеальный повод для этого! Скорее окунайтесь в атмосферу праздников, проведите эти каникулы с возлюбленными и самыми близкими людьми!" - добавляют они.

Что известно про группу ТОК?

ТОК - это пять ярких подростков, пять индивидуальностей, которые вместе создают хитовый контент и с легкостью задают моду в жанре популярной развлекательной музыки для подрастающей публики.

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

Их первый сингл, "Мальчик TOP", вышел в ноябре 2020-го, месяцем позднее был опубликован клип.

На YouTube это видео за рекордные сроки собрало миллион просмотров.

Тем не менее, ТОК сумели быстро оседлать первую волну популярности - и начали развиваться в естественной для себя среде: в мире коротких и цепляющих ТикТок-роликов, челленджей, танцев.

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

Благодаря этому они очень быстро приобрели внушительную армию поклонников из числа тинейджеров - и уже их следующую песню, "Девочка с каре", аудитория ждала по-настоящему.

Этот трек, благодаря успеху группы в соцсетях, стал популярным еще до своего официального выхода.

Участницы группы подогревали к нему интерес, выкладывая кусочки из клипа и стимулируя появление в том же ТикТоке большого количества фан-роликов.

Сегодня каждая из участниц коллектива, как и подобает "generation Z", чувствуют себя в соцсетях как рыбы в воде, а интерес к их творчеству только увеличивается.

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)