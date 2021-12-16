ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 13:51
Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото) Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (коллаж Lite)
Автор: Lite

Teen-поп группа из ярких девочек-подростков с момента своего запуска буквально "поселилась" в соцсетях: YouTube, Instagram и TikTok - там, где и живет сегодняшняя молодежь.

Своими песнями участницы группы ТОК покоряют сердца миллионов юных украинцев. И их новая песня "Искры", которая передает настроение зимних каникул, снова попала в тренды.

Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

"Если любить до мурашек, ни один шторм не страшен". В нашей новой песне вы найдете самые смелые мысли о том, как важно быть рядом с тем, кто тебе так дорог. Время быстротечно, поэтому нужно успеть сказать друг другу те важные слова, которые станут судьбоносными", - комментируют трек девушки.

Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

"Новый год - идеальный повод для этого! Скорее окунайтесь в атмосферу праздников, проведите эти каникулы с возлюбленными и самыми близкими людьми!" - добавляют они.

Что известно про группу ТОК?

ТОК - это пять ярких подростков, пять индивидуальностей, которые вместе создают хитовый контент и с легкостью задают моду в жанре популярной развлекательной музыки для подрастающей публики.

Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

Их первый сингл, "Мальчик TOP", вышел в ноябре 2020-го, месяцем позднее был опубликован клип.

На YouTube это видео за рекордные сроки собрало миллион просмотров.

Тем не менее, ТОК сумели быстро оседлать первую волну популярности - и начали развиваться в естественной для себя среде: в мире коротких и цепляющих ТикТок-роликов, челленджей, танцев.

Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

Благодаря этому они очень быстро приобрели внушительную армию поклонников из числа тинейджеров - и уже их следующую песню, "Девочка с каре", аудитория ждала по-настоящему.

Этот трек, благодаря успеху группы в соцсетях, стал популярным еще до своего официального выхода.

Участницы группы подогревали к нему интерес, выкладывая кусочки из клипа и стимулируя появление в том же ТикТоке большого количества фан-роликов.

Сегодня каждая из участниц коллектива, как и подобает "generation Z", чувствуют себя в соцсетях как рыбы в воде, а интерес к их творчеству только увеличивается.

Что известно про девушек из группы ТОК, которых называют кумирами украинской молодежи (фото)

Участницы группы ТОК покоряют сердца молодых украинцев (фото: пресс-служба)

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
День святого Николая 2021: что подарить детям вместо сладостей и конфет
День святого Николая 2021: что подарить детям вместо сладостей и конфет