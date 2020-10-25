Известный дизайнер прокомментировал слухи о романе с Лободой: часть семьи

Украинский и грузинский дизайнер признался, что его на самом деле связывает со звездой

Светлана Лобода тщательно оберегает личную жизнь. О том, кто же отец ее младшей дочери Тильды, поклонники гадают до сих пор. Не удивительно, что певице приписывают романы и ищут подтверждения ее отношений с мужчинами, с котрыми тесно общается певица. Так, среди них оказался и известный грузинский и украинский модельер Бичолла Тетрадз. О том, что же на самом деле его связывает с артисткой, он рассказал Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

Пара проводит вместе едва ли не все свободное время и часто публикует совместные фото в Instagram.

Кроме того, Бичолла снялся в новом нашумевшем клипе Лободы и рэпера PHARAOH на трек "Boom Boom", а также в райдере певицы обязательным пунктом числиться отдельный номер в гостинице для дизайнера рядом с ее апартаментами.

Светлана и Бичолла часто фотографируются вместе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Катя резонно отметила, что у многих сложилось определенное впечатление о паре и со стороны они иногда выглядят как муж и жена, поэтому она решила на прямую спросить у дизайнера, что же на самом деле его связывает с певицей.

Бичолла отмечает, что долго время создает для Светланы одежду и за период тесного сотрудничества они очень сдружились.

"Я бы сказал, что мы часть семьи, потому что действительно проводим очень много времени вместе. Говорят, что у меня положительный вайб. Мы просто очень близкие люди", - отметил он.

Бичолла Тетрадзе пояснил, что его связывает с Лободой

Напомним, что ранее Светлана Лобода восхитила фигурой в черном бикини.

К слову, Лобода показала бесконечные ноги в соблазнительном розовом наряде.