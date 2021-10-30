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Известный певец рассказал, какая Полякова на самом деле и "слил" правду о ней

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Суббота 30 октября 2021 15:27
Известный певец рассказал, какая Полякова на самом деле и "слил" правду о ней Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова не скрывает, что обладает вспыльчивым и взбалмошным характером – даже в начале отношений с мужем Вадимом мужчина прочувствовал на себе строптивый нрав будущей супруги. Правда, артистка с тех пор очень изменилась – она работает над собой, обладает женской мудростью и никогда не вспыхивает без причины. А старается во всем разобраться и не давать сначала волю эмоциям. Так, коллега Оли и ее друг Dzidzio (Михаил Хома) рассекретил характер Поляковой и рассказал, какая же она на самом деле.

В интервью для YouTube-канала "Балючі теми" он призвал не верить образу на сцене.

В разговоре с ведущей Натальей Балюк Михаил назвал "Королеву ночи" "классной женщиной".

"Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерная", – обратилась к артисту интервьюер.

Dzidzio заявил, что Полякова на самом деле добрая, но эмоциональная, поэтому иногда может накричать и бурно отреагировать.

"Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая", – заверил певец.

Dzidzio признался, что способствует украинизации Оли – вместе они даже записали на родном языке саундрек к фильму Поляковой (звезда выступила сопродюсером) "Звезды по обмену".

"Я всегда украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню", – отметил артист.

Напомним, что ранее Оля Полякова рассказала, как отрывалась на подчиненных, а однажды несправедливо сорвалась на домработнице. Певица утонила, что изменилась с тех пор и никогда не отчитывает других без веской причины.

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Оля Полякова DZIDZIO
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