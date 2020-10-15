ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Известный режиссер раскрыл правду об Ирине Билык: маленькая ранимая девочка

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 10:57
Известный режиссер раскрыл правду об Ирине Билык: маленькая ранимая девочка Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Певица вскоре представит новую видеоработу

Ирина Билык давно не радовала поклонников своими видеоработами, и на то были серьезные причины. С приходом осень певица с головой окунулась в работу и совсем скоро потешит поклонников премьерой. А пока завесу тайны над новой работой, а также настоящим характером самой артистки приоткрыл украинский режиссер-постановщик и клипмейкер Герман Ненов.

В интервью Viva! режиссер рассказал о том, какая же на самом деле украинская поп-дива.

"Будучи Примадонной украинского шоу-бизнеса, внутри Ира остается маленькой ранимой девочкой. Это не тот артист, на которого можно давить, с которым можно сражаться, как на ринге. С ней надо быть очень аккуратным, ее надо тонко чувствовать. Но если она тебе доверяет, то доверяет до конца", - рассказал об особенностях характера певицы режиссер.

Известный режиссер раскрыл правду об Ирине Билык: маленькая ранимая девочка

Ирина Билык оказалась нежной и ранимой как ребенок (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Герман также назвал артистку "человеком с уникальной энергетикой, который создает вокруг себя ту самую неповторимую атмосферу, в которой легко работается".

Ирина заинтриговала подробностями работы на съемочной площадке нового клипа и приоткрыла завесу тайны над свои образом – она проговорилась, что "боялась выглядеть в нарядах, как зефирная куколка", но, в итоге, эксперимент со сказочным луком удался.

К слову, новую видеоработу украинской поп-дивы можно будет увидеть только в декабре, но Герман раскрыл некоторые детали процесса съемок. Так, работа над видео была запланирована на сентябрь, локация – за городом на природе. Но в этот период на улице стояла дождливая погода, причем в день съемок по прогнозу также намечался ливень. Правда, само небо благоволило певице, и в съемочный день вышло солнце.

Напомним, что ранее Ирина Билык сделала заявление об избраннице старшего сына Глеба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ирина Билык
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября
Владислав Красинский, Анастасия Рокитна Зеленский выступит с посланием к Раде 20 октября