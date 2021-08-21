Изящная Кухар в ажурном платье по фигуре покорила образом "Снежной королевы"

Екатерина Кухар полюбилась украинцам благодаря таланту, утонченности, изяществу, харизме, умению быть одновременно женственной и стойкой, а также острому языку и высокому интеллекту. Равнодушных к ней нет – кто-то обожает и восхищается примой-балериной, а кто-то ее критикует. Впрочем, Екатерина каждый раз открывается для зрителей по-новому , ведь она не боится испытывать себя на прочность и выдержку, а балетная закалка лишь способствует этому.

На личной странице в Instagram Екатерина показала утонченную фотосессию со своим участием в рамках фестиваля "Этника" в Киеве, приуроченному ко Дню Независимости Украины.

Прима-балерина разместилась под светом софитов в ажурном платье кремового оттенка с блестящим декором. Ее волосы аккуратно уложены в волны, макияж в нюдовых тонакх. Екатерина позирует в окружении изящных ваз, светильников, бокалов и прочих изделий из стекла.

Она поинтересовалась, знакомили ли ее подписчики с таким ремеслом как гутництво (изготовление изделий из стекла) и спросила, что может быть общего между этим занятием и балетом.

Катерина Кухар снялась в эффектной фотосессии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Именно этот художественный промысел у меня ассоциируется одновременно с силой и хрупкостью. И этим напоминает балет. Как в балете, так и в гутныцтве, чтобы получить что-то идеальное, уникальное и изящное надо приложить неимоверные усилия, знаний и силы. Я сейчас также как стекловар, работаю с детьми в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже, создаю для будущего нашего государства ценное ожерелье украинского балета", - тут же провела параллель прима-балерина.

Леся Никитюк оставила под постом сердечки для судьи "Танцев со звездами", а та ответила взаимностью. Подписчики хрупкой, изящной и утонченной Екатерины одарили ее щедрыми комплиментами и сравнениями.