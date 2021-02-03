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Изысканная наездница: Санта Димопулос покорила фанатов грацией и красотой на конной прогулке

Новина українською → Среда 03 февраля 2021 11:59
Изысканная наездница: Санта Димопулос покорила фанатов грацией и красотой на конной прогулке Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос сводит поклонников с ума своими шикарными снимками с отдыха: отдых в Дубае и на Мальдивах пошел знаменитости на пользу, она набралась сил и расцвела. А еще Санта заглянула в глаза своим страхам: пригнула с парашютом.

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Но больше всего фанатов впечатлили снимки Санты с конной прогулки: Димопулос запостила фото, где она сидит верхом на коне - и сразила своей красотой и грацией.

Изысканная наездница: Санта Димопулос покорила фанатов грацией и красотой на конной прогулке

Для прогулки Санта выбрала белую рубашку и удобные леггенсы. Также знаменитость не забыла про брендовую сумочку - она повесила ее через плечо, чтобы не мешала.

Изысканная наездница: Санта Димопулос покорила фанатов грацией и красотой на конной прогулке

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Поклонники Санты остались в полном восторге от снимков. Димопулос, как обычно, засыпали морем лайков и комментариев.

  • Очень стильно
  • Я так понимаю , решили с нового года все попробовать
  • Тебе подходит красотка в роли наездницы

Напомним, Санта дала советы, как путешествовать с детьми: проще, чем кажется.

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