JULIK тремя словами описал 2020 год и сделал заявление о возвращении в DZIDZIO

Популярный украинский шоумен JULIK поделился своим мнением, относительно 2020 года и о том, как он повлиял в частности на его творчество. Кроме того, в эксклюзивном интервью для РБК-Украина артист дал ответ на волнующий многих вопрос: собирается ли он возвращаться в состав группы DZIDZIO.

2020 год признан одним из худших за все время существования человечества. Как он проходит для тебя и твоего творчества?

Действительно, начало года не предусматривал никаких "но"... И все же пандемия, как бы мы того не хотели, "постучала в дверь" и наделала, мягко говоря, много неприятных вещей. Я склонен к той мысли, что здоровье является самым главным и его нужно беречь. Поэтому, даже в такое время о творчестве на миг забываешь и делаешь все, чтобы твои родные и близкие были в полной безопасности.

За это время, я многое осознал, начал писать песни не только для себя, но и для других артистов, которые в такой, можно сказать, "смутное время" стараются не падать духом и делают все, чтобы музыкальные вкусы поклонников были удовлетворены.

JULIK (фото из личного архива артиста)

Безусловно, кошелек многих украинцев ощутимо "похудел" из-за пандемии. А пришлось ли тебе в чем-то себя ограничивать, отказывать?

Я всегда стараюсь делать больше, чем могу. Поэтому жаловаться - это не про меня. Как только артистам ограничили самый главный заработок - концерты, я не стал сидеть, сложа руки. Наоборот, много работал на студии, как уже выше говорил, писал песни, делал рекламные ролики. И как говорится, тьфу-тьфу, "нівроку". Конечно, потерял основной доход - концерты, много корпоративов. Еще в начале 2020 года планировал немало концертов заграницей, которые мы отложили на неопределенный срок.

Какими тремя словами ты можешь описать 2020 год?

"Испытания"! В первую очередь, этот год для каждого стал чем-то новым, непривычным и даже для кого-то довольно трагическим. Глядя ежедневно на статистику заболеваемости, хочется верить в лучшие перипетии и пожелать всем только крепкого здоровья. Второе слово, это, видимо, "неопределенность", поскольку что будет дальше и как будет развиваться все, известно только Богу. И третье, как говорил мой друг DZIDZIO, "яма". Почему яма? Потому что после нее всегда идет гора, которая вот-вот должна быть. Я оптимист, и верю, что будет все хорошо и лучше.

Кстати, о DZIDZIO. Недавно ты снялся в эпизодической роли Аладдина в его новом клипе. Означает ли это то, что ты возвращаешься в группу?

Когда Миша предложил сняться в клипе, я охотно согласился. Этот процесс, десятки часов и атмосфера, которую не спутаешь ни с чем... Относительно возврата, то об этом речи пока нет. Мы с DZIDZIO дружим и работаем над проектами.

JULIK на съемках клипа DZIDZIO (фото: РБК-Украина)

Как будешь встречать 2021 год?

Конечно, на Новый год я люблю работать. Но поскольку коронавирус еще не ушел, не имею права подвергать людей опасности. Уже второй год подряд буду праздновать в кругу семьи и друзей. В прошлом году отказался от нескольких корпоративов, а в этом году запросов у моего концертного менеджера было меньше.

JULIK со своим клипом "Щастя"

Ранее мы писали, что пародия украинского блогера возглавила топ самых популярных видео на YouTube в 2020 году.

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