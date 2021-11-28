"Как можно быть такой стройной?" Многодетная мама Осадчая в топе и шортах покорила фигурой в ОАЭ

Катя это доказала в очередной раз, засветив фигуру в купальнике на пляже в ОАЭ. Ведущая прилетела в Эмираты с рабочей поездкой, но воспользовалась свободным временем, чтобы насладиться пляжным отдыхом.

Катя Осадчая три месяца назад в третий раз стала мамой, но в декрете засиживаться не собиралась. Ведущая быстро вернулась к работе и активному образу жизни, а ее стройным формам можно только позавидовать.

На свежих снимках в Instagam Катя показала загорелые ножки и стройные формы в ярком летнем аутфите.

Она прогулялась по белоснежному песку у самой кромки воды в коротких шортах-юбке на запах, белом топе и апельсиновой легкой шелковой рубашке, которую она завязала под грудь на узел.

Катя Осадчая восхитила ярким пляжным образом (фото: instagram.com/kosadcha)

Не обошлось без фирменного отличительного знака Кати – головного убора, в этот раз трендового нежно-лавандового оттенка.

Катя на фото лучезарно улыбается и наслаждается прогулкой по пляжу и теплыми волнами.

"Чему угодно, что не понравилось, надо давать второй шанс. Год назад мы отдыхали в Эмиратах, и это были первые каникулы, с которых я возвращалась с радостью. Наверное, я больше и не вернулась бы в ОАЭ отдыхать, если бы не командировка. И вот мы в Абу-Даби, где невероятного цвета теплое море, красивый пляж, гостеприимный отель и нет строек. Мы работали, но я бросила монетку, чтобы вернуться со своей мужской бандой", – написала Катя под снимками.

Катя показала фигуру через три месяца после родов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники восхитились внешним видом многодетной звездной мамы.