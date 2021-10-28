"Как вы там очутились?" Леся Никитюк показала фото 16-летней давности в неожиданном месте
Леся Никитюк умеет с юмором подойти к любой жизненной ситуации. За это ее очень любят поклонники, ведь не даром она давно приобрела статус народной любимицы. К тому же ведущая, настоящая звезда соцсетей – ее аккаунт в Instagram второй по популярности после прездента Украины Владимира Зеленского!
В этот раз Леди Ле решила показать в Instagram, как выглядела 16 лет назад, а заодно и поностальгировать за особенностями того времени.
Леся удобно разместилась на… дереве с мобильным телефоном в руке. На ней – ерные джинсы, пурпурная толстовка с принтами-надписями и черные кеды в горошек.
"Розмова з мамою. 2005 рік. p.s. Після цього фото, як мінімум, мені має запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - написала ведущая.
Леся Никитюк показала забавное архивное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леся начали вспоминать и ностальгировать о времени, когда первые операторы только выходили на украинский рынок, о тарифных пакетах и ухищрениях, которые помогали сэкономить. Также многие рассказали, что в их селах были трудности с покрытием и связь ловила далеко не везде, поэтому искать сигнал на дереве было обычным делом.
К слову, подписчицы Леди Ле в деталях разобрали ее образ – оказалось, что у многих в то время были аналогичные кеды и толстовка. Они поблагодарили Лесю за то, что одним фото она смогла их погрузить в приятные воспоминания. В комментариях было немало шуточных реплик и юмора.
- На дереве лучше тянет
- Как жизненно.У многих были или есть проблемы со связью. И находили её даже в самых неожиданных местах
- Знакомые кеды
- Вся Леся в одном фото
- И у меня была такая кофточка и кеды
- Ох эти модные кеды в горошек! Такие же были
- Крутая фотка
- Леся Ивановна, как вы там очутились
- Супер-девочка! Гроза района, но такая классная
- Кроссы и джинсы модные
Напомним, что ранее Леся Никитюк в змеином мини похвасталась стройными формами.