"Как вы там очутились?" Леся Никитюк показала фото 16-летней давности в неожиданном месте

Леся Никитюк умеет с юмором подойти к любой жизненной ситуации. За это ее очень любят поклонники, ведь не даром она давно приобрела статус народной любимицы. К тому же ведущая, настоящая звезда соцсетей – ее аккаунт в Instagram второй по популярности после прездента Украины Владимира Зеленского!

В этот раз Леди Ле решила показать в Instagram , как выглядела 16 лет назад, а заодно и поностальгировать за особенностями того времени.

Леся удобно разместилась на… дереве с мобильным телефоном в руке. На ней – ерные джинсы, пурпурная толстовка с принтами-надписями и черные кеды в горошек.

"Розмова з мамою. 2005 рік. p.s. Після цього фото, як мінімум, мені має запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - написала ведущая.

Леся Никитюк показала забавное архивное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леся начали вспоминать и ностальгировать о времени, когда первые операторы только выходили на украинский рынок, о тарифных пакетах и ухищрениях, которые помогали сэкономить. Также многие рассказали, что в их селах были трудности с покрытием и связь ловила далеко не везде, поэтому искать сигнал на дереве было обычным делом.

К слову, подписчицы Леди Ле в деталях разобрали ее образ – оказалось, что у многих в то время были аналогичные кеды и толстовка. Они поблагодарили Лесю за то, что одним фото она смогла их погрузить в приятные воспоминания. В комментариях было немало шуточных реплик и юмора.