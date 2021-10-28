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"Как вы там очутились?" Леся Никитюк показала фото 16-летней давности в неожиданном месте

Новина українською →
Четверг 28 октября 2021 15:15
"Как вы там очутились?" Леся Никитюк показала фото 16-летней давности в неожиданном месте Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвия Агаркова

Леся Никитюк умеет с юмором подойти к любой жизненной ситуации. За это ее очень любят поклонники, ведь не даром она давно приобрела статус народной любимицы. К тому же ведущая, настоящая звезда соцсетей – ее аккаунт в Instagram второй по популярности после прездента Украины Владимира Зеленского!

В этот раз Леди Ле решила показать в Instagram, как выглядела 16 лет назад, а заодно и поностальгировать за особенностями того времени.

Леся удобно разместилась на… дереве с мобильным телефоном в руке. На ней – ерные джинсы, пурпурная толстовка с принтами-надписями и черные кеды в горошек.

"Розмова з мамою. 2005 рік. p.s. Після цього фото, як мінімум, мені має запропонувати контракт Київстар, Діджус і навіть Мобілич", - написала ведущая.

&quot;Как вы там очутились?&quot; Леся Никитюк показала фото 16-летней давности в неожиданном месте

Леся Никитюк показала забавное архивное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леся начали вспоминать и ностальгировать о времени, когда первые операторы только выходили на украинский рынок, о тарифных пакетах и ухищрениях, которые помогали сэкономить. Также многие рассказали, что в их селах были трудности с покрытием и связь ловила далеко не везде, поэтому искать сигнал на дереве было обычным делом.

К слову, подписчицы Леди Ле в деталях разобрали ее образ – оказалось, что у многих в то время были аналогичные кеды и толстовка. Они поблагодарили Лесю за то, что одним фото она смогла их погрузить в приятные воспоминания. В комментариях было немало шуточных реплик и юмора.

  • На дереве лучше тянет
  • Как жизненно.У многих были или есть проблемы со связью. И находили её даже в самых неожиданных местах
  • Знакомые кеды
  • Вся Леся в одном фото
  • И у меня была такая кофточка и кеды
  • Ох эти модные кеды в горошек! Такие же были
  • Крутая фотка
  • Леся Ивановна, как вы там очутились
  • Супер-девочка! Гроза района, но такая классная
  • Кроссы и джинсы модные

Напомним, что ранее Леся Никитюк в змеином мини похвасталась стройными формами.

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