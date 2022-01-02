"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах
Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый год на работе. Они приехали в Буковель, где провели веселое мероприятие и ворвались в 2022 год в полном семейном составе, ведь в Карпаты взяли с собой общих сыновей – Ивана и маленького Данила.
Теледива решила показать, как прошел ее первый день нового года, и опубликовала фототчет в Instagram.
Катя предпочла обойтись без макияжа. А в белом пуховике и теплой вязаной молочной шапке выглядела как настоящая Снегурочка. Идеальными декорациями стали бескрайные заснеженные пейзажи и горы.
Катя Осадчая показала сказочную зиму в Буковели (фото: instagram.com/kosadcha)
"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли", - отрапортировала поклонникам звезда.
Подписчики телезвезды не могли налюбоваться не только живописными кадрами, но и самой Катей и ее семейной идиллией.
- Господи, какая же Украина прекрасная. И вы, Катерина, тоже
- Какие вы счастливые! И как вы раньше были друг без друга?!
- Прекрасна
- Куртка супер! Тоже такую хочу
Также ведущая показала, как провела расслабленный день после ночного новогоднего корпоратива.
Катя Осадчая поделилась яркими фото из Буковели (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя отдохнула в компании мужа и сыновей. В первый день нового года счастливая и дружная семья наслаждалась чистым карпатским воздухом и заснеженными пейзажами.
Юрий провел первый день нового года с самыми любимыми (фото: instagram.com/kosadcha)
Ведущая с любимым и старшим общим сыном Иваном отправились кататься на подъемниках и гулять по окрестностям Буковели. Младшей же мирно спал в коляске на свежем воздухе.
Кстати, 19 декабря, в День Святого Николая Катя и Юрий крестили младшего сыночка. На таинстве и последующем празднике в ресторане присутствовали звездные друзья и кумовья пары – Потап и Настя Каменских.