"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах

Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый год на работе. Они приехали в Буковель, где провели веселое мероприятие и ворвались в 2022 год в полном семейном составе, ведь в Карпаты взяли с собой общих сыновей – Ивана и маленького Данила.

Теледива решила показать, как прошел ее первый день нового года, и опубликовала фототчет в Instagram.

Катя предпочла обойтись без макияжа. А в белом пуховике и теплой вязаной молочной шапке выглядела как настоящая Снегурочка. Идеальными декорациями стали бескрайные заснеженные пейзажи и горы.

Катя Осадчая показала сказочную зиму в Буковели (фото: instagram.com/kosadcha)

"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли", - отрапортировала поклонникам звезда.

Подписчики телезвезды не могли налюбоваться не только живописными кадрами, но и самой Катей и ее семейной идиллией.

Господи, какая же Украина прекрасная. И вы, Катерина, тоже

Какие вы счастливые! И как вы раньше были друг без друга?!

Прекрасна

Куртка супер! Тоже такую хочу

Также ведущая показала, как провела расслабленный день после ночного новогоднего корпоратива.

Катя Осадчая поделилась яркими фото из Буковели (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя отдохнула в компании мужа и сыновей. В первый день нового года счастливая и дружная семья наслаждалась чистым карпатским воздухом и заснеженными пейзажами.

Юрий провел первый день нового года с самыми любимыми (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая с любимым и старшим общим сыном Иваном отправились кататься на подъемниках и гулять по окрестностям Буковели. Младшей же мирно спал в коляске на свежем воздухе.