Какая леди: Леся Никитюк прогулялась по Одессе в трендовом луке

Телеведущая Леся Никитюк после веселого девичника в Турции уже вернулась в Украину и отправилась в солнечную Одессу.

В своем Instagram она поделилась атмосферными фото из приморского города и похвасталась стильным образом.

Так, Леди Ле выбрала для прогулки трендовый лук - светлые джинсы с высокой посадкой, белый кроп-топ и укороченный пиджак. Она дополнила аутфит черной сумочкой и темными очками.

Никитюк позировала на фоне живописного одесского дворика, в котором стоят столики кафе. За одним из них нежно обнимается парочка.

"Коли я прилітаю в Одесу, всі починають обійматись... Таки да", - с юмором подписала снимок ведущая.

Леся Никитюк погуляла по Одессе в стильном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также знаменитость похвасталась своим богемным завтраком. На фото запечатлены ноги Леси в милых туфельках, а также блюдо с устрицами на столе.

"Фильм "Завтрак у зажиточной Тиффани", - прокомментировала кадр Никитюк.

Леся Никитюк показала свой завтрак в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры искупали ведущую в комплиментах и отметили, что это все ее положительная энергетика заставляет людей обниматься.