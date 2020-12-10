Какая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочери

Виктория Бекхэм в последнее время радует фанатов стильными луками, примеряя одежду из собственной линии. Она уже успела показать как образы на каждый день, так и для особых поводов. А сейчас, похоже, перешла к детскому гардеробу. Любящая мама продемонстрировала, как легко составить стильный family look.

Виктория в свитере из собственной коллекции (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория надела теплый вязаный свитер в приглушенных пастельных оттенках, который этой зимой просто необходим. Икона стиля удачно скомбинировала полосатый жизнерадостный джемпер с синими классическими джинсами. Позже звезда показала, что у ее дочери Харпер Севен есть такой же, но в другой цветовой гамме. И для разнообразия Викториия показала еще и третий вариант.

Харпер Севен заметно подросла (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Выглядела Виктория, как всегда, безупречно. Она сделала легкий макияж, подчеркнув брови неярким карандашом, а также использовав накладные ресницы. Нейтральный оттенок губ и хайлайтер сделали образ свежим и притягательным. Не забыла звезда и о своей любимой укладке, слегка подкрутив локоны и уложив их на прямой пробор.

Она получила от фолловеров массу комплиментов. Но Харпер Севен буквально очаровала сеть. Поклонники обожают девочку, которая выросла буквально у них на глазах. "Она невероятная", "Какая же она милая", "Красивая девочка", - пишут они.

Ранее мы писали, что отец семейства - 45-летний Дэвид Бекхэм - показал, что находится в отличной форме.