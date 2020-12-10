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Какая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочери

Новина українською → Великобритания, Четверг 10 декабря 2020 17:31
Какая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочери Виктория и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм в последнее время радует фанатов стильными луками, примеряя одежду из собственной линии. Она уже успела показать как образы на каждый день, так и для особых поводов. А сейчас, похоже, перешла к детскому гардеробу. Любящая мама продемонстрировала, как легко составить стильный family look.

Какая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочериКакая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочериКакая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочери

Виктория в свитере из собственной коллекции (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория надела теплый вязаный свитер в приглушенных пастельных оттенках, который этой зимой просто необходим. Икона стиля удачно скомбинировала полосатый жизнерадостный джемпер с синими классическими джинсами. Позже звезда показала, что у ее дочери Харпер Севен есть такой же, но в другой цветовой гамме. И для разнообразия Викториия показала еще и третий вариант.

Какая же она хорошенькая! Виктория Бекхэм порадовала новым фото подросшей дочери

Харпер Севен заметно подросла (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Выглядела Виктория, как всегда, безупречно. Она сделала легкий макияж, подчеркнув брови неярким карандашом, а также использовав накладные ресницы. Нейтральный оттенок губ и хайлайтер сделали образ свежим и притягательным. Не забыла звезда и о своей любимой укладке, слегка подкрутив локоны и уложив их на прямой пробор.

Она получила от фолловеров массу комплиментов. Но Харпер Севен буквально очаровала сеть. Поклонники обожают девочку, которая выросла буквально у них на глазах. "Она невероятная", "Какая же она милая", "Красивая девочка", - пишут они.

Ранее мы писали, что отец семейства - 45-летний Дэвид Бекхэм - показал, что находится в отличной форме.

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