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Какая же она красивая! 12-летняя дочь Алессандры Амбросио покорила сеть модельной внешностью

Новина українською → Бразилия, Понедельник 11 января 2021 22:32
Какая же она красивая! 12-летняя дочь Алессандры Амбросио покорила сеть модельной внешностью Алессандра Амбросио с дочкой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Алессандра Амбросио уже не раз демонстрировала, какой красивой растет ее дочь Аня Луиза. Девочке в прошлом году исполнилось 12, и она выглядит практически взрослой. От своей популярной во всем мире мамы юная красавица унаследовала только лучшее: модельную внешность, позитивный настрой и необычайную харизму.

Какая же она красивая! 12-летняя дочь Алессандры Амбросио покорила сеть модельной внешностьюКакая же она красивая! 12-летняя дочь Алессандры Амбросио покорила сеть модельной внешностьюКакая же она красивая! 12-летняя дочь Алессандры Амбросио покорила сеть модельной внешностьюКакая же она красивая! 12-летняя дочь Алессандры Амбросио покорила сеть модельной внешностьюАлессандра и Аня выглядят, как сестры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Аня Луиза уже принимала участие в нескольких фотосессиях для глянцевых изданий. И, похоже, вместе с мамой они подготовили новую. На странице Алессандры появился новый пост, где они с Аней позируют на фоне океана. Галерея включает в себя ряд красочных снимков, на которых обе выглядят, словно ровесницы.

Амбросио одета в белое платье с рюшами, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. А Аня Луиза одела пышную короткую юбку и черную футболку с принтом. Мама и дочь веселятся на фоне роскошного морского пейзажа, демонстрируя свои стройные загорелые тела. Сеть просто взорвалась восторгами: фанаты считают, что девочка просто вылитая мама и обязана пойти по ее стопам.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио покорила роскошным телом на фото с пляжа.

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