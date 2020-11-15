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Какая красивая: Светлана Тарабарова умилила поклонников снимком новорожденной дочери

Новина українською → Воскресенье 15 ноября 2020 10:49
Какая красивая: Светлана Тарабарова умилила поклонников снимком новорожденной дочери Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Певица порадовала новым фото дочери Марии

Светлана Тарабарова в сентябре во второй раз стала мамой – на свет появилась ее крошка-дочь. Певица призналась, что имя, которое получила девочка, Мария, пришло к супругам во время путешествия по Испании. В Барселоне Тарабарова с мужем посетили знаменитый собор Sagrada Família. Именно там, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

На этот раз певица пообещала фолловерам рассказать, что она ощущает, когда держит на руках свою дочь. А проиллюстрировала свое обещание она трогательным снимком: счастливая мама держит на руках крошечного ребенка, она склонилась над своей дочерью, поддерживая ее головку, и нежно улыбается.

Какая красивая: Светлана Тарабарова умилила поклонников снимком новорожденной дочериСветлана Тарабарова с дочкой (фото: instagram.com/tarabarova/)

Фолловеры были просто в восторге от такого снимка, назвали малышку настоящей красавицей и стали признаваться, что держать на руках собственного ребенка - самое лучшее чувство, которое им довелось испытать в этой жизни.

Напомним, что раньше Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сыне. Похоже, материнство полностью поглотило певицу, но она от этого становится все счастливее с каждым днем.

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