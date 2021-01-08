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Какие чудесные: Ольга Сумская умилила сеть фото в вышиванках с мужем и дочерью

Новина українською → Пятница 08 января 2021 17:01
Какие чудесные: Ольга Сумская умилила сеть фото в вышиванках с мужем и дочерью Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Украинская актриса Ольга Сумская в одном из недавних интерью расплакалась просто перед камерой, вспоминая детство своей старшей дочери Антонины Паперной.

Актриса рассказала о потерянном времени, которое уже не вернуть. Оказывается, малышка, по мнению Ольги, недополучила любви.

Что касается младшей дочери актрисы Анны Борисюк, то с ней актриса проводит много времени. Даже на новогодние каникулы девушка отправилась с мамой и папой - Виталием Борисюком. Семья весело провела время в Карпатах и не скупилась на трогательные совместные селфи.

А на Рождество все семейство нарядилось в украинские вышиванки - Ольга пожелала всем счастливых праздников.

Какие чудесные: Ольга Сумская умилила сеть фото в вышиванках с мужем и дочерью

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska/)

"Христос народився! Різдво в найкращих українських традиціях! Друзі, смачної куті! Гарного святкового настрою, миру, любові, радості кожній родині!", - написала актриса.

Фолловеры пожелали семье счастья и веселых праздников. Особенно они оценили наряды своих любимцев: "Ви найчарівніша представниця наших традицій! Час вже поповнювати колекцію вишиванок вишитих бісером. З Різдвом Христовим!", - написали Ольге под фото.

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась простым рецептом грибочков-яиц и торта из киви. Самое любимое с детства! Вся семья и гости будут в восторге от такого угощения.

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