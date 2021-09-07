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Какие же они красивые! Анджелина Джоли впервые показала подросших дочерей в Instagram

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США, Вторник 07 сентября 2021 19:36
Какие же они красивые! Анджелина Джоли впервые показала подросших дочерей в Instagram Анджелина Джоли (фото: elle.com)
Автор: RBC.UA

46-летняя Анджелина Джоли всегда была независима от соцсетей. Актриса утверждала, что не считает нужным показывать свою жизнь. Но в конце августа экс-жена Брэда Питта вдруг передумала. Популярная во всем мире личность завела страницу в сети Instagram. Изначально она планировала рассказывать здесь о происходящем в Афганистане, а также помогать женщинам, которые оказались в безвыходном положении.

Но теперь, похоже, готова делиться и личными кадрами.

Так, на днях Анджелина Джоли опубликовала фото своих дочерей: 16-летней Захары и 15-летней Шайло Нувель. Обе они запечатлены за чтением. Захара позирует с романом Тони Моррисон «Самые голубые глаза», который повествует о темнокожей девочке, мечтавшей о глазах другого цвета. Шайло читает "Темную леди" Акалы, где рассказывается о жизни темнокожего мальчика-карманника. По словам Джоли, две эти книги стали любимыми в ее семье.

Какие же они красивые! Анджелина Джоли впервые показала подросших дочерей в InstagramКакие же они красивые! Анджелина Джоли впервые показала подросших дочерей в InstagramАнджелина Джоли впервые показала детей (фото: instagram.com/angelinajolie)

Также актриса поинтересовалась, что читают ее подписчики. И на нее моментально посыпались комментарии. Многие хвалили девочек, отмечая их красоту. Другие просто делились своими фаворитами. Примечательно, что еще до того как Анджелина стала делиться семейными фото, она легко заполучила 10 млн фолловеров. Так что у нее есть шансы стать одной из самых популярных персон в данной сети.

Ранее Анджелина Джоли рассказала, как ей удалось пережить кризис после развода с Брэдом Питтом.

А также подогрела слухи о романе с экс-бойфрендом Беллы Хадид.

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