Какие красивые! Осадчая в купальнике и Горбунов покорили яркими кадрами с отдыха
Беременная третьим ребенком телеведущая Катя Осадчая прекрасно проводит время на турецком курорте в компании любимых мужчин - мужа Юрия Горбунова и сыночка Ивана. Пока шоумен с малышом устроили себе активные развлечения, артистка релаксировала на пляже.
Яркими снимками с отдыха звездная пара поделилась на своих страничках в Instagram.
Так, Горбунов с сыном отправились на прогулку на водном мотоцикле. Ведущий посадил малыша впереди себя и оба крепко держатся за руль. Конечно, звездный папа не забыл про спасательные жилеты.
"Вперед, мій капітан! Швидше за вітер!" - подписал кадры Юрий.
Юрий Горбунов устроил веселую морскую прогулку с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Тем временем Осадчая много плавает, что помогает ей снять нагрузку на спину. Ведущая устроила яркую фотосессию на пляже, позируя в цельном синем купальнике, соломенной шляпке и солнцезащитных очках. Она запечатлена на мелководье у берега, демонстрируя уже весьма внушительный беременный животик.
"Я завжди любила запливати за буйки, а цьго року плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - поделилась Катя.
Катя Осадчая показала беременный животик в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники оставили семейству много теплых слов, особо отмечая красоту ведущей.
- Як тобі пасує цей івкляйнблу
- Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны
- Всі фото гарні
- Красунечка
- Гарна як завжди, зірка
- Катерина, вы прекрасны! Давно интересуюсь вашими достижениями, я девочка уже взрослая. Считаю вас "self made" на 100%! Радуюсь за вашу семью и осознанное материнство
- О да! Это невыносимо в такую жару с животом. Уже большой срок?
- Катруся, у вас мабуть буде дівчинка, вагітність вас змінила
- Дуже гарна пара. Головне що все природньо натурально і гарно виглядаєте.
- Пожаров нет??? Показывают , что пожары в Турции.
- Вы классная пара, счастья и здоровья вашей семье.
- Які ви гарні та щасливі!
- Ви чудові!
Напомним, ранее беременная Катя Осадчая рассказала о своем рационе на отдыхе - ведущая старается не набрать лишнего.