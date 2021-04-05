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Какие лапочки: Алина Гросу показала "реакцию" любимого на перемены во внешности

Новина українською → Понедельник 05 апреля 2021 11:27
Какие лапочки: Алина Гросу показала "реакцию" любимого на перемены во внешности Алина Гросу и Роман Полянский (фото: фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу хоть и не подтверждает свой роман с российским актером и режиссером Романом Полянским, но их счастливые фото и видео говорят сами за себя. Певица и ее спутник практически неразлучны. Роман сопровождает Алину на интервью, появляется в ее клипах и даже записал с артисткой дуэтную песню – композиция стала дебютной работой Полянского в музыке. Также парочка любит записывать короткие видео для TikTok.

Один из забавных роликов-диалогов между "внимательным" мужем и женой появился в Instagram Алины.

К слову, у певицы – новая прическа. Ради съемок клипа она заплела множество афрокосичек. Именно вокруг перемен во внешности и был построен шуточный диалог в ролике.

"У кого такие очень "внимательные" половинки?" – поинтересовалась певица под видео.

Поклонникам Алины очень понравилась сценка в кадре, и они оценили шутки и отличную актерскую игру главных героев, а также восхитились гармоничной и талантливой парочкой. К слову, видео оценила крестная Гросу – Ирина Билык и ее близкий друг Виталий Козловский.

  • На вас двоих можно вечно смотреть
  • Вы очень красивая пара!
  • Ну какие лапочки
  • Вы классные
  • Талантливая красивая пара
  • Какие вы прекрасные! Самые лучшие
  • Прекрасная пара
  • Просто идеальная пара
  • Гармоничная пара

Напомним, что ранее Алина Гросу высказалась о пластических операциях и пояснила, почему стала выглядеть иначе.

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