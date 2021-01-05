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Какие лапули! Каменских без капли макияжа и стильный Потап очаровали утренней романтикой

Новина українською → Вторник 05 января 2021 14:34
Какие лапули! Каменских без капли макияжа и стильный Потап очаровали утренней романтикой Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Потап и Настя Каменских не забывают радовать поклонников совместными фото. Как-то рэпер признался, что не слишком любит делать селфи, но перед просьбой жены сфотографироваться вместе устоять не может. Парока недавно повеселила новогодним кадром, на которым многие увидели не Потапа, а… Вина Дизеля. Новое фото умилило поклонников, ведь на нем сладкая парочка выглядело особенно мило - Настя решила обойтись без макияжа, а Потап красовался в рубашке и кожаной куртке.

Счастливый семейный снимок появился на странице певицы в Instagram. Настя собрала волосы в высокий хвост и решила обойтись без косметики. Она укуталась в стильный белоснежный дутый жилет и добавила красок в гардероб с помощью красной кофты.

Потап отличался в этот раз элегантностью – рубашка, джемпер и кожаная стильная куртка. В руках он держит стаканчик с кофе.

Какие лапули! Каменских без капли макияжа и стильный Потап очаровали утренней романтикой

Потап и Настя поделились утренним настроением (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили утренее селфи влюбленных.

  • Какие вы красивые
  • Какая вы все-таки красивая пара
  • Настюша, вы с каждым днем хорошеете
  • Вы такие клевые
  • Какие лапули
  • Красавчики
  • Вы самая красивая пара
  • Очень гармонично смотритесь
  • Какие свеженькие
  • Хорошо, когда есть чувства
  • Очень милая и прекрасная пара

Напомним, что в новогоднюю ночь Потап признался Насте в любви и подкрепил свои слова поцелуями на камеру.

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