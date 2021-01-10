Какие прекрасные: Санта Димопулос растрогала фолловеров милым снимком с мужем и дочкой

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос по окончании проекта отправилась на долгожданный отдых: мама, малышка и супруг Санты улетели из холодного Киева в ОАЭ.

В Дубае Санта облегченно вздохнула, ведь можно, наконец, забыть об изнуряющих тренировках, костюмах и тоннах макияжа и лака для волос. По признанию Димопулос, волосам пришлось особенно туго: какие восстановительные процедуры пришлось делать, смотрите здесь.

Теперь Санта решила порадовать флешбеком со своего отпуска: она запостила трогательный снимок ночного Дубая. Семья вышла на прогулку: мама и папа ведут свою малышку за руки, все смотрят в камеру и выглядят счастливыми.

Санта и ее семья (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловеры обожают, когда Санта делится такими милыми снимками и напоминает о семейных ценностях и пользе времени, проведенного с родными.

Какие прекрасные

Папа, мама, я - спортивная семья!

Красивая, счастливая, искренняя семья! Пускай все у вас будет всегда замечательно!

Какие вы Красивые! Счастья вам!

Напомним, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева после окончания "Танцев со звездами" высказалась, что рада победе Санты, но лично она считает победителем совершенно другую участницу.