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Какие зайки: Юлия Санина восхитила поклонников снимками с сынишкой в отпуске

Новина українською → Четверг 10 декабря 2020 13:59
Какие зайки: Юлия Санина восхитила поклонников снимками с сынишкой в отпуске Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина - одна из самых любимых зрителями участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Она немного не дотянула до победы в шоу, но считает второе место своей личной победой, отказавшись взять кубок победителя из рук Санты Димопулос.

А теперь Санина отправилась с семьей на заслуженный отдых - почистить голову от лишних мыслей, как она сама выразилась. Звезда запостила фото с яхты, на которой они нежатся в лучах солнца вместе с сыном Даней, чем вызвала бурю восторга у своих поклонников.

"Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня", - написала звезда под своими снимками.

Какие зайки: Юлия Санина восхитила поклонников снимками с сынишкой в отпускеКакие зайки: Юлия Санина восхитила поклонников снимками с сынишкой в отпускеЮлия Санина с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Потому что вы сами красивые", "Потрясающе красивый сын у вас. Правду говорят, что от большой любви рождаются красивые дети", "Какие же вы красивые", "Какие зайки", - написали поклонники, оставшись в восторге от такого поста.

Напомним, что после объявления победителя шоу "Танцы со звездами 2020" Илона Гвоздева призналась, что считает победу Санты Димопулос заслуженной, но все же победителями для нее стала совершенно другая пара.

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