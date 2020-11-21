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Так вот ты какой: Анита Луценко "засветила" своего любимого мужчину

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 17:45
Так вот ты какой: Анита Луценко "засветила" своего любимого мужчину Анита Луценко (www.instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Тренер порадовала фанатов личными фото

Анита Луценко не часто делится подробностями личной жизни. Она обычно радует снимками своей шикарной фигуры или фото с зала, а вот кто избранник тренера, фанатам не удается узнать.

И вот, наконец, Анита поделилась в своем микроблоге снимками с отдыха с любимым мужчиной. На одном их фото счастливая пара на берегу моря: она запрыгнула на свою любовь, держась руками и ногами и счастливо смеется. На другом снимке Анита интригующе улыбается, а на фоне стоит тот самый человек. Правда, лица своего любимого Луценко так и не показала, но, тем не менее, это уже что-то.

"Так вот ты какой?! Любимый мужчина Аниты", "Веет теплом и таким тихим, спокойным счастьем", "Засветила, наконец-то! #затылок, но лиха беда начало", "Залезла на шею и ножки свесила", - написали в комментария фанаты.

Так вот ты какой: Анита Луценко &quot;засветила&quot; своего любимого мужчинуТак вот ты какой: Анита Луценко &quot;засветила&quot; своего любимого мужчинуАнита Луценко и ее любовь (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

Напомним, недавно Луценко рассказала, как есть картошку и не толстеть. Анита подчеркнула, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.

"Часто люди боятся картошки и макарошек (из-за них можно попрвиться!), но при этом поглощают обильно сладости и булочки. Случайность? Не думаю!", - написала Анита в своем посте.

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