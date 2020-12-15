Какой же он хорошенький: Джамала восхитила фанатов снимком с сыном на отдыхе

Джамала не скрывает, что она - сама экстравагантность. Чего только стоят ее тюрбаны на голове из подручных средств в ансамбле со спортивными костюмами и нереальными стрижками. Она и сама недавно определила свой стиль одним словом - "странненький", а также рассказала, как она к нему дошла. Вдохновиться стилем певицы можно здесь.

А пока что звезда решила отдохнуть от зимы и от студии и улетела в Египет, погреться после непростого года и отойти от холодов. Джамала проводит время на пляже в компании своего отца и сыновей. Они плавают, любуются морскими обитателями и играют на музыкальных инструментах прямо на пляже, почему бы и нет. И, конечно, делают селфи.

Кстати, свой стиль певица не оставила в Киеве, а прихватила с собой. Например, она заплела себе множество косичек, а в уши вставила сережки-"булавки".

"Очень хочется поделиться этим теплом, этим солнцем... Для меня ценен каждый миг. Конечно, дел всё больше и больше наваливается, но очень ценю эти моменты рядом с моими малышами, моими родными и этим прекрасным морем", - написала певица, поблагодарив судьбу, что в столь холодную пору она "очутилась" в теплом краю.

Фото с сыновьями особенно порадовали мам-подписчиков звезды, они стали расхваливать красоту малышей и умиляться, что у старшего выгорели на солнце волосы и он превратился в блондина.

Джамала с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

"Какой же он хорошенький", "Малыш блондином стал", "Какие же вы красивые, надо же!", - написали фанаты под снимком, где Джамала показывает крупным планом свое лицо и лицо своего сына.

Напомним, что у сыновей певицы необычные имена, а вот как она их выбрала, читайте здесь: выбор имен для парней окутан настоящей мистикой.