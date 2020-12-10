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Какой красивый мальчик: Влад Яма умилил сеть снимком своего подросшего сына Леона

Новина українською → Четверг 10 декабря 2020 12:59
Какой красивый мальчик: Влад Яма умилил сеть снимком своего подросшего сына Леона Влад Яма (instagram.com/vladyama_official/)
Автор: Lite

Влад Яма недавно высказался о конфликте на "Танцах со звездами" из-за Могилевской. Но шоу позади, а фото с семьей всегда актуальны.

На этот раз Влад показал повзрослевшего сына, танцор и хореограф поздравил парня с днем рождения и признался, как тот однажды изменил его жизнь навсегда.

"Леон. 5 лет. Как одно мгновение. Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда. @liliya_yama, спасибо за Чудо", - написал Влад под фото.

Какой красивый мальчик: Влад Яма умилил сеть снимком своего подросшего сына ЛеонаСын Влада Ямы (фото: instagram.com/vladyama_official/)

"Какой красивый мальчик! И на маму, и на папу похож, с именинником вас! Счастья, здоровья и всех благ вашему сынуле", "Любовь к детям вечная, пусть мальчик будет всегда здоровым и вас радует", "Красивый мальчик! Удачи в жизни!", - написали поклонники.

Напомним, что Влад Яма недавно взорвал сеть горячими снимками со своей женой Лилианой. На фото пара позирует в соблазнительных нарядах. Яма - с голым торсом, а Лилиана - в платье в духе кармен, которое обнажило ее ноги и живот.

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