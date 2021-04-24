Какой круче? Леся Никитюк примерила стильные весенние образы (видео)
Леся Никитюк следит за модными трендами и регулярно обновляет гардероб - так, телеведущая примерила несколько стильных и актуальных весенних луков. Она эффектно продемонстрировала каждый наряд со всех сторон, устроив импровизированный модный показ прямо возле примерочной кабинки.
Соответствующее видео теледива опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
В ролике Леди Ле выходит из примерочной каждый раз в новом аутфите и показывает его в эффектных позах.
Так, звезда примерила черную комбинацию с плиссированной юбкой и черную косуху, также она появилась в джинсах и полосатой футболке. После чего последовали брючный костюм, мини-платье и стильное платье миди.
"Який образ круче?" - поинтересовалась у поклонников Никитюк.
Леся Никитюк покрасовалась в стильных весенних луках
Те не заставили себя ждать и принялись делиться впечатлениями в комментариях, не забывая и о комлпиментах для Леси.
- Мне все понравились, Леся, ты класнюча
- Тебе все к лицу
- Мне по кайфу образ джинсы и тельняшка, прям супер!
- Волшебная
- Трудно выбрать. Они все в одном стиле
- Красота
- Бомба ракета
- Просто, чётко и красиво
- Богиня красоти, вам все личить
- Суперова
- Все образы крутые! Во всех супер!
- В що не одягни, а красунька є красунька
- Нікітючка на стілє
- Каждый образ классный по-своему
Напомним, ранее Леся Никитюк показала себя в 18 лет - будущая звезда запечатлена с накладными ресницами и мелировкой.