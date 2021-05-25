ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Какой вид! Дорофеева в облегающем комбинезоне соблазнила сеть точеными формами

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 14:15
Какой вид! Дорофеева в облегающем комбинезоне соблазнила сеть точеными формами Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева – счастливая обладательница стройных форм. Девушка даже сетует на то, что не может набрать вес и когда-то комплексовала из-за этого, считая себя слишком худенькой. А вот ее поклонники уверены, что у Нади идеальная фигура и не устают сообщать ей об этом под фото и видео.

Например, на страничке певицы в Instagram появился красочный кадр, на котором звезда изображена в живописном месте.

В объектив попал вид артистки сзади. Она позирует в облегающем ромпере изумрудного оттенка и массивных кроссовках. Надя подняла рук вверх, а ее волосы ласково развивает ветер. Вокруг царит настоящий рай – бирюзовые волны плещутся о берег, а высокие скалы обрамляют песчаный пляж.

"Лето уже так близко", - подписала красочный кадр певица.

Какой вид! Дорофеева в облегающем комбинезоне соблазнила сеть точеными формами

Надя поделилась живписным кадром на берегу (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники девушки оценили живописное фото и главную героиню на нем, завалилив Надю комплиментами.

  • Какие ноги
  • Какой вид
  • Надя, у тебя очень красивая фигура
  • Выглядите отлично
  • Красивая очень
  • Шикарна
  • Идеальная
  • Надюше даже не нужно худеть, у нее очень красивая фигура!
  • Обалденная
  • Красотища
  • Очень красивая девушка с прекрасной фигурой

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала просторный дом, в котором живем вместе с мужем Владимиром Дантесом. К слову, в коттедже пары даже имеется детская, но там пока ведется ремонт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата