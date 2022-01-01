ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какой взрослый джентльмен: стильные Тина Кароль с сыном вместе вышли в свет

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 14:29
Какой взрослый джентльмен: стильные Тина Кароль с сыном вместе вышли в свет Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Тина Кароль редко видится с сыном Вениамином, ведь он учится и живет в Англии. Однако сейчас у мальчика новогодние каникулы и они с мамой проводят их вместе. Певица даже вышла с 13-летним наследником в свет к восторгу поклонников.

Эффектным фото с Веней артистка поделилась в разделе сторис своего Instagram.

Мама и сын посетили какое-то праздничное мероприятие, для которого выбрали стильные черные наряды. Так, Тина примерила платье по фигуре в пол с длинными рукавами и очень глубоким вырезом в районе декольте. Волосы она оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Заметно подросший Вениамин был в черном смокинге с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Мальчик ростом уже почти с маму и мило держал ее за руку.

Какой взрослый джентльмен: стильные Тина Кароль с сыном вместе вышли в свет

Тина Кароль покорила стильным выходом в свет с 13-летним сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль также поделилась видео, на котором они с Вениамином поднимаются по красиво украшенной лестнице, при этом он галантно поддерживает маму.

Снимок был опубликован на фан-страничке Тины и поклонники оставили певице и ее сыну много теплых слов и поздравлений с Новым годом.

  • С Новым годом, вы прекрасны
  • Какие оба красивые! Здоровья вам и счастья!!!
  • Ух какой сынок, с новым годом вас, здоровья вам, счастья, любви и взаимопонимания!!!
  • Самые лучшие
  • Какой красивый
  • Какой взрослый джентльмен
  • Красивий як мама...
  • З Новим роком! Просто неперевершені

Напомним, ранее Тина Кароль раскрыла, вернется ли ее сын в Украину после учебы в Великобритании.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Магнитные бури в январе 2022 года: названы самые опасные даты
Магнитные бури в январе 2022 года: названы самые опасные даты