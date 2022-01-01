Какой взрослый джентльмен: стильные Тина Кароль с сыном вместе вышли в свет

Тина Кароль редко видится с сыном Вениамином, ведь он учится и живет в Англии. Однако сейчас у мальчика новогодние каникулы и они с мамой проводят их вместе. Певица даже вышла с 13-летним наследником в свет к восторгу поклонников.

Эффектным фото с Веней артистка поделилась в разделе сторис своего Instagram .

Мама и сын посетили какое-то праздничное мероприятие, для которого выбрали стильные черные наряды. Так, Тина примерила платье по фигуре в пол с длинными рукавами и очень глубоким вырезом в районе декольте. Волосы она оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Заметно подросший Вениамин был в черном смокинге с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Мальчик ростом уже почти с маму и мило держал ее за руку.

Тина Кароль покорила стильным выходом в свет с 13-летним сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль также поделилась видео, на котором они с Вениамином поднимаются по красиво украшенной лестнице, при этом он галантно поддерживает маму.

Снимок был опубликован на фан-страничке Тины и поклонники оставили певице и ее сыну много теплых слов и поздравлений с Новым годом.