Камалия - Поляковой: не ожидала, что мать двоих дочерей может заниматься буллингом

Певица Камалия ответила на скандальное заявление Оли Поляковой в шоу "Маска", "Украина", о том, что у нее "толстые ноги" и вообще она "вся здоровая".

Ситуация, когда Оля Полякова, обсуждая фигуру героя в шоу "Маска", заявила, что она точно не может принадлежать Камалии, так как "Камалия - сисьскатая, огромная и с большими ногами", получила продолжение.

Камалия решила ответить украинской певице, подчеркнув, что высказывание Поляковой ее не задело, но она не ожидала подобного буллинга от взрослой женщины:

"Для меня самое важное - то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что - я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом".

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)