ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Камалия - Поляковой: не ожидала, что мать двоих дочерей может заниматься буллингом

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 18:01
Камалия - Поляковой: не ожидала, что мать двоих дочерей может заниматься буллингом Камалия (instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Lite

Певица Камалия ответила на скандальное заявление Оли Поляковой в шоу "Маска", "Украина", о том, что у нее "толстые ноги" и вообще она "вся здоровая".

Официальный ответ дала пресс-служба проекта.

Ситуация, когда Оля Полякова, обсуждая фигуру героя в шоу "Маска", заявила, что она точно не может принадлежать Камалии, так как "Камалия - сисьскатая, огромная и с большими ногами", получила продолжение.

Камалия решила ответить украинской певице, подчеркнув, что высказывание Поляковой ее не задело, но она не ожидала подобного буллинга от взрослой женщины:

"Для меня самое важное - то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что - я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом".

Камалия - Поляковой: не ожидала, что мать двоих дочерей может заниматься буллингомКамалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, это уже не первое высказывание Оли Поляковой о других представительницах шоу-бизнеса: недавно Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей" - и угодила в скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса скандал маска Оля Полякова Камалия
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Цены на бензин резко выросли: даже скидки не спасают
Цены на бензин резко выросли: даже скидки не спасают