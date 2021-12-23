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Каменских в коротких шортиках удивила трогательным откровением: вокруг еще темно

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 14:25
Каменских в коротких шортиках удивила трогательным откровением: вокруг еще темно Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских – не только популярная певица, но еще и заядлый блогер и тик-токер. Звезда регулярно балует поклонников новым контентом на личных страничках в соцсети, делится фото, видео, рассказывает о знаковых событиях и даже откровенничает о сокровенном.

В свежем Instagram-посте Настя решила поделиться своим декабрским утренним настроением и очень поєтично написала о начале нового дня.

Она позирует босая в длинном уютном свитере и коротких широких шортиках на кухне, оперевшись о столешницу. Певица обошлась без макияжа и убрала волос в высокий небрежный пучок.

Каменских в коротких шортиках удивила трогательным откровением: вокруг еще темно

Настя Каменских показала домашний образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Проснуться перед рассветом. Вокруг еще темно. И так тихо-тихо. Сладко потянуться, зажечь свет в гостинной. Там елочка, камин, гирлянды. Такое ощущение праздника сразу. Из-за угла появляется сонная Мими. Ставлю чайник. Чуть приоткрываю окно, чтобы выглянуть на улицу - не выпало ли больше снег за ночь. Запах мороза. Зимы. Приближающихся праздников. Волшебства. Щелчок - чайник закипел. Четверг. Утро. Начинается новый день. Пусть он будет хорошим", - написала певица.

Поклонники оценили расслабленный домашний и одновременно соблазнительный образ звезды, а также ее писательский талант.

  • Сексуально, класс
  • Красиво сказано
  • Какой теплый пост
  • Напишите книгу
  • Одежда супер!
  • Снежная Королева
  • Без грима и прикрас Вы бесподобны!
  • Ах, какая женщина
  • Настя прелесть
  • Сексуальная кошечка
  • Самая красивая и очень милая девушка

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась чек-листом оригинальных и незабываемых подарков на новогодние праздники.

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